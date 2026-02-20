Son Mühür - Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest’a 3-0 kaybetmesi, İngiliz basınında geniş yer buldu. Ada medyası, sarı-lacivertli ekibin aldığı mağlubiyeti ve Vitor Pereira’nın dikkat çeken başlangıcını manşetlerine taşıdı.

The Guardian

The Guardian, Nottingham Forest’ın karşılaşma boyunca Fenerbahçe’ye üstünlük kurduğunu yazdı. Haberde, deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan 1200 Forest taraftarının İstanbul’daki bu geceyi uzun süre unutamayacağına dikkat çekilirken, maç sonunda tribünlerden “Her hafta sizinle oynayabilir miyiz?” ve “O meşhur atmosferiniz nerede?” tezahüratlarının yükseldiği aktarıldı.

Daily Mail

Daily Mail, Vitor Pereira’nın yeni takımının İstanbul’da unutulmaz bir performans ortaya koyduğunu yazdı. Haberde, yüksek maliyetli bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe’nin ağır bir yenilgi aldığı ifadelerine yer verildi.

Telegraph

Telegraph ise teknik direktör değişiminin Nottingham Forest üzerinde olumlu bir etki yarattığını vurguladı. Haberde ayrıca Pereira’nın ilk galibiyetini termosundaki çayla kutlaması da dikkat çeken detaylar arasında gösterildi.

Sky Sports