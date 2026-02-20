Son Mühür- Aralarında Alperen Şengün ve Kevin Durant'ın da yer aşldığı yıldızların şovuna sahne olan All Star heyecanı sonrası NBA'de play off yarışı yeniden başladı.

Bu sezonun iddialı ekibi Houston Rockets zorlu Charlotte Hornets deplasmanından 101-105'lik skorla zaferle çıkmayı başardı.

Durant soruşturmayı takmadı...

Resmi sosyal medya hesabı dışında ikinci bir sosyal medya hesabından koçu Udoko ve Alperen Şengün'ün de aralarında bulunduğu oyuncular hakkında çok ağır eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle NBA yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Kevin Durant, karşılaşmaya damga vuran isim olmayı başardı.



Durant ve Alperen ikilisi...



35 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 3 blokla oynayan Durant'a, Alperen Şengün 13 sayı, 2 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 1 blokluk performansla eşlik etti.

Ev sahibi Hornets'de ayakata kalan oyuncular 20 ayıyla oynayan Grant Willams, 17 sayıyla oynayan Brandon Miller ve 15 sayıyla oynayan Kon Knueppel oldu.

Houston bu galibiyetle Batı Konferansı'nda Oklahoma ve Spurs'un ardından üçüncü sıradaki yerini korumayı başardı.

