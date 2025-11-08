Son Mühür - Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe’ye katılan Milan Skriniar, sergilediği etkileyici performansla Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin savunmadaki lider ismi olan tecrübeli stoper için Juventus’un resmi teklif sunduğu öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus Başkanı Gianluca Ferrero, Slovak savunmacıyı kadrosuna katmayı planlıyordu. Torino ekibinin Skriniar için menajeri aracılığıyla temas kurduğu ve resmi teklifini ilettiği belirtildi. Ancak Milan Skriniar, teklife teşekkür ederek kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediğini açıkladı. İstanbul’da mutlu olduğu ve takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak istediği aktarılan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacının Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 18 maçta toplam 1620 dakika sahada kalan Skriniar, gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Hedefi şampiyonluk