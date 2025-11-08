Son Mühür - Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra İtalya Serie A takımı Como’ya transfer olan Alvaro Morata, kariyerinde zor bir döneme girdi.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Como formasıyla 12 resmi maça çıkan Morata, henüz gol sevinci yaşayamadı. 32 yaşındaki tecrübeli santrforun bu düşük performansı, İtalyan basınında büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor ve kariyerinin en formsuz dönemlerinden birini geçirdiği ifade ediliyor.

Milli takıma da seçilmedi

Morata’nın formsuz dönemi, İspanya Milli Takımı’na da yansıdı. Teknik direktör Luis de la Fuente, tecrübeli golcüyü son aday kadroya almadı. Uzun yıllardır İspanya hücum hattının vazgeçilmez ismi olan Morata, bu kez milli takım kadrosunda yer bulamadı.

Kabusu yaşıyor