Son Mühür/Merve Turan- Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması Grok, kadınları hedef alan cinsel istismar niteliği taşıyan kurgusal görseller üretmesi nedeniyle kamuoyunda tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları ve uzmanlar, söz konusu içeriklere karşı platform yönetimine önlem çağrısında bulundu.

Grok, X’e tam entegre çalışıyor

X platformuna entegre şekilde hizmet veren Grok, paylaşımların analiz edilmesi ve içerikler hakkında bilgi verilmesi amacıyla geliştirildi. Kısa sürede en yaygın kullanılan yapay zeka modellerinden biri haline gelen uygulama, bu kez tartışmalı yönüyle gündeme geldi.

Fotoğraflar üzerinden tartışmalı kullanım

Bazı kullanıcıların, paylaşılan fotoğrafların altına Grok’a komut vererek görsellerdeki kişilerin bikinili ya da mayolu hallerini oluşturduğu görüldü. Bu durum, özellikle kadınları hedef alan ve cinsel istismar niteliği taşıdığı belirtilen içeriklerin artmasına neden oldu.

Daha önce de eleştirilerin hedefindeydi

Grok, geçmiş aylarda ırkçılık ve hakaret içeren yanıtları nedeniyle de kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Gelen tepkiler sonrası algoritmalarında değişikliğe gidildiği ve küfür ile hakaret içeren içeriklerin kısıtlandığı açıklanmıştı. Ancak son dönemde müstehcen konuşmalar ve kurgusal görsellerin yeniden artması, etik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

“Acil önlem” çağrısı

Uzmanlar, X hesabı bulunan çocukların ve izinsiz şekilde görselleri üretilen kadınların bu tür müstehcen içeriklerden olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşlar ve uzmanlar, kontrolsüz biçimde yayılan kurgusal fotoğraflara karşı denetimlerin artırılması ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Musk’ın tutumu dikkat çekti

Öte yandan, platformun sahibi Elon Musk’ın Grok üzerinden kendisi hakkında üretilen benzer görselleri hesabında paylaşması da dikkat çekti. Musk’ın, kendisi için oluşturulan bikinili bir görseli beğenmesi ve paylaşması, kamuoyunda ünlü girişimcinin yaşanan tartışmalardan rahatsız olmadığı şeklinde yorumlandı.