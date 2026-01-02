Yalova’nın İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında terör örgütü IŞİD’e yönelik bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evden açılan ateş sonucu polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu. Çatışmada ayrıca 8 polis memuru ile 1 bekçi yaralandı.

Kadınlar ve çocuklar güvenli şekilde tahliye edildi

Operasyonun gerçekleştirildiği adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk, güvenlik güçleri tarafından sağ salim tahliye edildi. Çatışmanın ardından adreste yapılan incelemede 6 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Kent genelinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi

Yaşanan olayın ardından Yalova genelinde güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu değerlendirilen adreslere yapılan baskınlarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklandı

Gözaltına alınan ve aralarında operasyonda evden sağ olarak çıkarılan 5 kadının da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.