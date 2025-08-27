Son Mühür- Düzce’de 'kız' öğrenciler için servis araçlarının ön koltuğuna oturma yasağı, “kız-erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak” uyarısı ve tayt yasağı gibi kurallar gündemde tartışma yaratırken, Ankara’dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkentte Türkiye’nin tek kız ortaokulu kapılarını öğrencilere açtı.

Nevzat Ayaz Kız Meslek Lisesi bünyesinde ortaokul açıldı

Ankara’nın Dikmen semtinde bulunan Nevzat Ayaz Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesine yalnızca kız öğrencilerin eğitim göreceği ortaokul bölümü ekledi.

“Türkiye’nin tek kız ortaokulu” sloganıyla tanıtılan kurum, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrenci kayıtlarına başladı.

Okulun duyurusunda neler var?

Okulun internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Türkiye genelinde ve Ankara ilinde meslek lisesi bünyesinde açılan tek kız ortaokulu olarak, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 5. sınıftan itibaren (kız) öğrenci kayıtları alınacaktır.”

Açıklamada ayrıca, farklı semtlerde ikamet eden kız öğrencilerin öncelikle kendi bölgelerindeki okullara kayıt yaptırabileceği, ardından nakil yoluyla bu okula geçiş yapabilecekleri belirtildi.

Eski bakanın adını taşıyor

Açılan bu ortaokul, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan Nevzat Ayaz’ın adını taşıyor.

"Milli Eğitim Temel Kanunumuzun 15. maddesi son derece açık"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Ankara'nın orta yerinde Çankaya'da bir ortaokul, yani 10 yaşında erkek ve kız çocuklarımızın gireceği ortaokul, kız ortaokul olarak seçilmiş.

Artık orası kız ortaokul olacak. Oysa bizim Milli Eğitim Temel Kanunumuzun 15. maddesi son derece açık. Karma eğitim esastır. Ancak belirli durumlarda mecburiyetler varsa karma eğitimden nadiren vazgeçilebilir. Peki Sayın Milli Eğitim Bakanı, sana soruyoruz.

Çankaya'da, Ankara'nın orta yerinde 10 yaşında erkek çocukları ile kız çocuklarını ayırmak için hangi mecburiyet vardı? Hangi zorlama sizi erkek ve kız çocukları birbirinden ayırma ihtiyacına soktu?" ifadelerini kullandı.