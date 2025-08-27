Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru H.H.U. hakkında, bir kadın hastayı kıyafetini uygunsuz bulduğu gerekçesiyle muayene etmediği iddiası gündeme gelmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplarken, Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kıyafetini gerekçe göstererek muayeneyi reddetti

İddialara göre, doktor H.H.U. kadın hastasının kıyafetini gerekçe göstererek muayeneyi reddetti. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kamuoyunda yoğun tartışmalar başladı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı ve tepkiler çığ gibi büyüdü.

"İdari soruşturma başlatılmıştır"

Konya Valiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."