Son Mühür- Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin 3 dönemdir rakipsiz belediye başkanı Zeynep Güneş istemediği halde kendini siyasi bir tartışmanın başrolnde buldu.

Güneş'in geleneksel kıyafetleriyle görev yapmasını eleştiri sınırlarını zorlayarak değerlendiren bir sosyal medya hesabı hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiği ve söz konusu sosyal medya kullanıcısı hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

İYİ Parti ihraç için düğmeye bastı...



İYİ Parti'de kendi üyesi olduğu belirtilen şahıs hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya yükselen tepkilere rağmen söz konusu paylaşımın iddia edildiği gibi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmediğini öne süren isim CHP Grup Başkanvekili Murat Emir oldu.

Asla içimize sindiremeyiz...



''Kimsenin kimseyi kıyafetinden dolayı küçük görme hakkı olmadığı gibi, horlanan Anadolu kadınının geleneksel kıyafeti olursa asla içimize sindiremeyiz'' hatırlatmasında bulunan Emir,

''Burada söylenen sözden ne kadar rahatsız olursak olalım, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçunun oluşmadığını da ekleyelim. Bir densiz bir söz söylediğinde kapısına polis yollamak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bu halk söyleneni de söyleyeni de vicdanında tartacak ferasettedir'' ifadelerine yer verdi.