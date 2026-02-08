Son Mühür- Geçtiğimiz yıl Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzbinlerce İstanbullu geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalmıştı.

Dünyanın en kalabalık metropolleri arasında yer alan İstanbul'u nasıl bir deprem senaryosu bekliyor sorusunu mercek altına alan deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Orta Marmara Sırtı'ndaki faya dikkat çekti.



Çınarcık Çukuru bariyer oluşturuyor...



''Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi'' vurgusunda bulunan Prof. Bektaş,

''Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük'' değerlendirmesinde bulundu.



Prof. Dr. Osman Bektaş'ın uyarılarında öne çıkan adres ise Avcılar oldu.

''Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir'' diyen Prof. Bektaş,

''Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar'' hatırlatmasında bulundu.