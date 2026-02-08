Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kumar bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetleriyle sınırlı kalamayacağı, medya, finans sektörü ve toplumun tüm paydaşlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından kamu bankaları yeni düzenlemelere gitti.

Finansal sistem üzerinden önleme

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı’nda yer alan yedi öncelik alanından biri olan “finansal sistem üzerinden önleme” başlığı kapsamında önemli bir karar alındı. Bu doğrultuda, yalnızca yasa dışı kumar değil, yasal izinlerle faaliyet gösteren şans oyunları sitelerine erişimi kolaylaştıran bankacılık işlemleri de sınırlandırıldı.

“Şans oyunları” sekmesi kaldırıldı

Üç kamu bankası, mobil bankacılık uygulamalarında yer alan ve kullanıcıların şans oyunları sitelerine hızlı ve limitsiz para transferi yapmasına imkân tanıyan “Şans oyunları” sekmesini ödeme menülerinden çıkardı. Daha önce bu sekme üzerinden kullanıcılar, tercih ettikleri platformlara doğrudan para aktarımı yapabiliyordu.

Uygulama kamu bankalarında sona ererken, özel bankalarda benzer işlemlerin sürdüğü, ancak bu transferler için işlem ücreti alındığı belirtildi. Şahıstan şahsa yapılan standart para transferlerinde ise daha yüksek işlem ücretleri uygulandığı ifade edildi.

Kredi notu riski gündemde

Edinilen bilgilere göre, bankalar şans oyunları sitelerine para transferi yapan müşterileri “kumar bağımlılığı riski” kapsamında değerlendirecek. Bu kişilerin kredi başvurularında kredi notlarının düşebileceği ve başvuruların olumsuz sonuçlanma ihtimalinin artabileceği kaydedildi. “Makul şüphe” çerçevesinde, çekilecek kredinin kumar amacıyla kullanılabileceği varsayımıyla bazı müşterilerin kara listeye alınabileceği de değerlendiriliyor.

Ekonomik ve toplumsal maliyet

Yeşilay verilerine göre, kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne yapılan başvuruların yüzde 34’ünü kumar bağımlılığı oluşturuyor.

İstatistiklere göre, kumara başvuran kişilerin yüzde 75’inin arkadaş çevresinde de benzer davranışlar bulunuyor. Kumarla tanışma yaşının ortalama 21,41 olduğu, ilk tercih edilen kumar türünün yüzde 65 oranıyla spor bahisleri olduğu belirlendi. Kumar bağımlılığı nedeniyle başvuranların yüzde 86,5’inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu kaydedildi.