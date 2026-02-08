Son Mühür- Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in, Anadolu'nun yüzlerce yıldır giydiği kıyafeti nedeniyle aşağılanmasına Türkiye sessiz kalmdı.

İYİ Partili olduğu belirtilen bir sosyal medya kullanıcısının büyük tepki çeken paylaşımı sonrası İyi Parti, başörtülü belediye başkanına hakaret eden küfürbaz üyeyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

İyi Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel yaptığı açıklamada,

''Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir.

Seçme ve seçilme hakkına büyük bir cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur.

Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş’e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz'' mesajı verdi.



Eskişehir Başsavcılığı da harekete geçti...



Nefret suçuna imza atan paylaşımın sahibi hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da harekete geçtiği öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.