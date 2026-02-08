Son Mühür- Başta Özgür Özel olmak üzere CHP Genel Merkezi'ndeki kurmaylar aktif olatak kullansa da, dünyanın en popüler sosyal medya ağı olan X, kimi CHP örgütü tarafından çok da ciddiye alınmıyor.

CHP il örgütlerinin X karnesini çıkartan gazeteci Yiğitcan Önal, ortaya çıkan tablo karşıısnda yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

Tek tek listesini çıkardı...



''CHP'nin Twitter'da hiçbir şey yapmayan İl Başkanlıklarının tam listesini çıkardım'' diyen Önal,

''Bunu niye yaptım? Siyasal İletişimle meşgul insanlar bilir ki bir siyasi partinin en önemli faaliyet alanı iletişimdir. İletişimi kötü bir partinin iktidar olması mümkün değildir, siyasette ne yaptığın değil, bunu nasıl anlattığın önemlidir'' hatırlatmasında bulundu.

''Bir partinin de gücü örgütünden gelir, örgüt halka yapılanı anlatmakla yükümlüdür'' diyen Önal,

''Türkiye'de 81 il var ve bunların 42'si aktif bir şekilde Twitter kullanmıyor, bazılarının kapak resimlerinde hala Kılıçdaroğlu var, bazıları fake hesaplar gibi, bazıları aktif olmasına rağmen hala kapak fotoğrafında Kılıçdaroğlu duruyor.

Böyle bir strateji olur mu?



Böyle bir iletişim stratejisi olabilir mi? Büyük ihtimalle olan şu, hepiniz hesap açın dendi ve bu hesaplar açıldı, içerik üretim stratejisi il başkanlıklarının keyfine bırakıldı ve ortaya çıkan sonuç bu.

42 il aktif kullanmıyor, peki aktif kullananlar ne yapıyor? Geneli sadece RT atıyor, evet sadece bu kadar. Bir şey paylaşmıyor çoğu.

Bu verdiğim liste lütfen ciddiye alınsın, partiden biri bu durumla ilgilensin, listede yer alanların bazıları aylardır, bazıları yıllardır, bazıları ise tam 10 yıldır hiçbir şey paylaşmamış. Olacak iş değil'' mesajı verdi.



İşte X kullanımında sınıfta kalan il örgütleri...



Ağrı

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bartın

Batman

Bayburt

Bolu

Burdur

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Erzincan

Erzurum

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

Isparta

Kahramanmaraş

Karabük

Kars

Kayseri

Kırşehir

Kilis

Malatya

Muğla

Muş (Direkt hesabı yok)

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Sivas

Tokat

Trabzon

Tunceli

Uşak

Yalova

Yozgat

Zonguldak



İlk sırada bu hesaplar var...



Yayınladığı listeye gelen tepkileri değerlendiren Yiğitcan Önal,

''Bu arada bunlar arasında hesapları devralamadığı için yeni hesap açanlar varsa kusura bakmasınlar ama aramada çıkmıyor yani hesaplar, eğer varsa da büyütülememiş demek ki, hala ilk sırada bu hesaplar var'' hatırlatmasında bulundu.