İstanbul’da kamuoyunun yakından takip ettiği, bebeklerin haksız kazanç uğruna anlaşmalı hastanelere sevk edilmesi ve ihmal sonucu ölümlerine neden olunduğu iddialarıyla yargılanan ‘Yenidoğan Çetesi’ davasının altıncı duruşması sürüyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, hayatını kaybeden bebeklerin ailelerinin avukatları çarpıcı beyanlarda bulundu. Aile avukatlarından biri, “Orderlar yanlış, kimin hangi bebeğe nasıl ilaç verdiği belli değil. Bir bebeğin ölmesini istiyorsanız, Esenler Güney Hastanesi’ne yatırın, bir bebeğin böyle bir hastanede hayatta kalmasının imkânı yok” sözleriyle mevcut durumu özetledi ve tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Davada sanık sayısı 57'ye yükseldi

Geçtiğimiz günlerde, ‘Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyon kapsamında hazırlanan iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirilmişti. Çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan bu yeni iddianameyle birlikte sanık sayısı 57’ye yükseldi. Bakırköy Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmaya, altısı tutuklu olmak üzere bir kısım tutuksuz sanık hazır bulundu. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılım sağladı.

Acılı aileler ve avukatlarından sert ifadeler

Hayatını kaybeden Kaya bebeğin müşteki babası Mehmet Hanefi Kaya, duruşmadaki beyanında sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatı ise sağlık kayıtlarındaki düzensizliklere dikkat çekerek, “İlaç talimatları yanlış, hangi personelin hangi bebeğe hangi ilacı uyguladığı belirsiz. Bir bebeğin yaşam şansını ortadan kaldırmak istiyorsanız, Esenler Güney Hastanesi'ne yatırmanız yeterli. Böylesi bir hastane ortamında bir bebeğin hayatta kalması mümkün değil” şeklinde sert ifadeler kullandı. Vefat eden Bebek Karakoç’un avukatı da Adli Tıp raporuna atıfta bulunarak, bebeklerin ölmesi için gerekli tüm koşulların oluşturulduğunu belirtti ve bebeğin beslenemediğini vurguladı. Ayaz Karaduman bebeğin ailesinin avukatı ise, “Karaduman bebeğe uygun olmayan bir tedavi uygulandı. Adli Tıp Kurumu raporu bu durumu açıkça gösteriyor. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadeleriyle sanıkların ihmallerine işaret etti. Bu iddialara karşı savunma yapan tutuksuz sanıklar ise suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı'ndan tutukluluk talebi

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların mevcut delil durumu ve suçun niteliği göz önüne alındığında, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya kısa bir ara verirken, aranın ardından sanıkların savunmalarının alınmasına devam edileceği belirtildi. Davanın, Türkiye'deki sağlık sistemindeki olası suistimallere dair önemli bir emsal teşkil etmesi bekleniyor.