Sakarya’nın popüler turizm noktalarından Sapanca’da, bir bungalov işletmesinde yaşanan gizli kamera skandalına ilişkin yargılamada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yatak odası ve jakuzi alanına yerleştirilmiş ampul görünümlü bir cihazla özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri iddiasıyla tutuklu bulunan işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve arkadaşı Tansel S. (48), mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Olay, 30 Mart'ta bungalovu kiralayan Kozan ailesinin tesadüfen fark ettiği gizli kamerayla ortaya çıkmıştı. Ampulün içine ustaca gizlenmiş olan kamera, yatak odası ve jakuzi bölümünü tamamen görecek şekilde konumlandırılmıştı. Durumu hemen güvenlik güçlerine bildiren aile, işletme sahibi ve arkadaşının gözaltına alınmasını sağladı. İfadelerinin ardından tutuklanan iki şüpheli, haklarında açılan dava sürecini cezaevinde beklemişti.

Siber suçlar şubesinden şok detaylar

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ancak iddianamedeki en dikkat çekici detaylardan biri, Hüseyin K.'ye ait cep telefonunun incelenmesi sırasında ortaya çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin raporuna göre, telefonun teslim edilmeden hemen önce sıfırlandığı ve bu yolla delillerin kasıtlı olarak yok edilmeye çalışıldığı belirlendi. Buna rağmen, ele geçirilen gizli kameranın takılı olduğu ampule ait 7 Mart tarihli bir fotoğrafın, şüphelinin telefonunda bulunduğu tespit edildi.

Sanıklar hakkında tutuksuz yargılama kararı

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada, tutuklu bulunan Hüseyin K. ve Tansel S. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut deliller ve sanıkların savunmalarını değerlendirdikten sonra, iki ismin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmetti.