Son Mühür- Betimar Araştırma, 1-3 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK Parti zirvedeki yerini koruyor

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34,7’lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 27,6 oranında destek bularak ikinci sıraya yerleşti.

Kararsız seçmenlerin orantılı biçimde dağıtıldığı araştırmada, MHP yüzde 9,2 ile üçüncü, DEM Parti ise yüzde 7,8 ile dördüncü parti oldu.

Zafer Partisi 6. sırada

Katılımcıların tercihlerine göre İyi Parti yüzde 6,4, Zafer Partisi yüzde 4,2, Anahtar Parti yüzde 3,8 oranında oy aldı. Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 2,7 olurken, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,4 seviyesinde kaldı. “Diğer” partiler kategorisinde ise toplam yüzde 2,2’lik bir oran kaydedildi.

Partilerin oy dağılımı

AK Parti: %34,7 CHP: %27,6 MHP: %9,2 DEM Parti: %7,8 İyi Parti: %6,4 Zafer Partisi: %4,2 Anahtar Parti: %3,8 Yeniden Refah Partisi: %2,7 Türkiye İşçi Partisi: %1,4 Diğer: %2,2

Betimar Araştırma’nın sonuçları, seçmen tercihlerinde dengeli bir tablo oluştuğunu ve partiler arasındaki oy farklarının yer yer daraldığını ortaya koydu.