Son Mühür/Merve Turan- Cumhuriyet Halk Partisi, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında İmralı’da yapılması planlanan Abdullah Öcalan görüşmesine katılmayacağını açıkladı. Parti yönetiminin bu kararı, siyasette yoğun tartışmalara yol açtı.

AK Parti’den sert eleştiriler

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP’nin kararını eleştirerek partinin tarihsel tutumuna dikkat çekti. Ataman, “CHP hiçbir zaman Kürt halkının yanında olmadı, atalarımızı idam etti. Bugüne kadar Kürtler için kayda değer bir adım atmadı. CHP’nin İmralı heyetine katılmama kararı, bu tavrın son ve açık örneğidir” ifadelerini kullandı.

Meclis Komisyonu İmralı ziyaretini gerçekleştirecek

Ataman, Meclis Komisyonu’nun planlanan İmralı ziyaretinin aksatılmayacağını belirterek, “Kim gitmezse gitmesin, bu komisyon İmralı’ya gidip Öcalan ile görüşmesini gerçekleştirecek” dedi.

Sürecin başarısına güven vurgusu

Suna Kepolu Ataman, sürecin başarıyla tamamlanacağına olan inancını da paylaştı. Ataman, “Bu süreç her şekilde sonuca ulaşacaktır. Kürt halkı da istiyor, Türk halkı da istiyor. Kürtler ve Türkler birbirinden ayrılamaz” sözleriyle görüşünü dile getirdi.