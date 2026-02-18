Son Mühür- Türkiye'nin siyasi gündemi, 2026 yılının ilk verileriyle hareketlendi. Optimar Araştırma Danışmanlık tarafından Ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen "Türkiye’nin Nabzı" araştırması, seçmen eğilimlerindeki son durumu gösterdi.

Optimar Araştırma’nın 22 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında, 2000 kişiyle yaptığı anket çalışması yayımlandı. Telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen ve hata payı ±2,19 olarak hesaplanan araştırmada, kararsız oyların dağıtılmasının ardından ortaya çıkan tablo, partiler arasındaki rekabeti ve oy dengelerini net bir şekilde yansıtıyor.

AK Parti ve CHP arasındaki yarış sürüyor

Anket sonuçlarına göre, AK Parti %35,2 ile birinci sıradaki yerini koruyor. İktidar partisinin ardından gelen ana muhalefet partisi CHP ise %27,3’lük oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor. İki büyük parti arasındaki farkın korunması, seçmen bloğundaki kemikleşmiş yapının devam ettiğine işaret ediyor.

Üçüncü yol ve kilit partiler: DEM Parti ve MHP

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de üçüncü sıra yarışı oldu. DEM Parti %12,8 ile listenin üçüncü basamağına yerleşirken, Cumhur İttifakı ortağı MHP %9,6 ile dördüncü sırada yer alıyor. Bu veriler, olası bir seçim senaryosunda kilit rol oynayacak partilerin pozisyonlarını pekiştirdiğini gösteriyor.

İYİ Parti ve diğer siyasi oluşumların performansı

Seçmen tercihleri listesinde İYİ Parti %7,6 ile barajın üzerinde tutunmaya devam ederken, diğer partilerdeki hareketlilik şu şekilde sıralandı:

Yeniden Refah Partisi: %3,0

Zafer Partisi: %2,6

Büyük Birlik Partisi: %0,8

Diğer Partiler: %1,2

Araştırmanın metodolojisi ve güven aralığı

Optimar tarafından paylaşılan teknik detaylara göre; araştırma İBBS-2 düzeyine göre kota belirlenerek, tabakalı örnekleme yöntemi ile yapıldı. 14 Mayıs 2023 Genel Seçim sonuçları baz alınarak çoklu ağırlıklandırma yönteminin kullanıldığı çalışma, Türkiye genelindeki seçmen eğilimini %95 güven düzeyinde yansıtıyor. Görselde belirtilen notta, kararsızların, oy kullanmayacakların ve cevap vermeyenlerin oylarının partilere matematiksel olarak dağıtıldığı vurgulandı.