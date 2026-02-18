Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21’inci toplantısını TBMM Tören Salonu’nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda komisyonun hazırladığı ortak rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Nihai rapor oylamaya sunuldu

Komisyon tarafından hazırlanan ortak rapor üyelerin oylamasına sunuldu. Oylamada rapora 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oy verildi.

Rapor 7 bölümden oluşuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak raporun 7 bölümden oluştuğunu belirterek başlıkları açıkladı:

Komisyon çalışmaları

Komisyonun temel hedefleri

Türk-Kürt kardeşliği tarihi

Komisyonda dinlenen kişilerin analizleri

Terör örgütü PKK’nin kendini feshetmesi

Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri

Demokratikleşmeye yönelik öneriler

Rapor ekleri ve toplantı tutanakları da paylaşılacak

Kurtulmuş, raporun sonuç ve değerlendirme bölümüyle tamamlandığını, ayrıca ek dokümanlarla destekleneceğini ifade etti.

Komisyon üyeleri, çalışma usul ve esasları, siyasi partilerin sunduğu raporların dijital bağlantıları, bugüne kadarki toplantı özetleri ve dinlenen kurum ile temsilcilerin listesi ekler arasında yer alacak.

21’inci toplantıda partiler adına yapılan konuşmaların tam tutanaklarının da toplantı özetinin sonunda yayımlanacağı bildirildi.

“Meclisimiz vazifeyi tereddütsüz üstlenmiştir”

Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, raporun kapsamlı bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı ve Meclis’in sürece ilişkin sorumluluğunu kararlılıkla yerine getirdiğini ifade etti.