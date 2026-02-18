Son Mühür - Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6’nın çıkış takviminin ertelenebileceği öne sürüldü. Bloomberg’in haberine göre Japon teknoloji devi, yapay zekâ sektöründe hızla artan talebin yol açtığı çip sıkıntısı nedeniyle lansman planlarını yeniden değerlendiriyor.

Başlangıçta 2026’nın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi hedeflenen PS6’nın, dinamik rastgele erişimli bellek (DRAM) çiplerinde yaşanan tedarik sorunları sebebiyle 2028 ya da 2029’a sarkabileceği belirtiliyor. 1994’te ilk PlayStation’ı tanıtan Sony, o tarihten bu yana genellikle her 6-7 yılda bir yeni konsol çıkarma geleneğini sürdürüyordu. 2020’de piyasaya çıkan PS5’in ardından yaşanabilecek olası bir gecikme, şirketin bu döngüsünü de değiştirebilir.

Çip krizi yaşanıyor

Alphabet Inc. ve OpenAI gibi yapay zekâ odaklı şirketler, modellerini çalıştırabilmek için büyük miktarda çip tedarik ediyor. Tim Cook ve Elon Musk da daha önce yaptıkları açıklamalarda dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, otomobil ve veri merkezlerinde kullanılan çiplerde küresel arz sıkıntısına dikkat çekmişti.