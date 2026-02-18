Son Mühür- Dünya genelinde sarsıntı takip hizmeti sunan Earthquake Network (@SismoDetector), geçtiğimiz gece Kudüs merkezli olarak yayılan sahte deprem uyarılarına ilişkin resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. Kullanıcılar arasında kısa süreli paniğe neden olan bildirimlerin, gerçek bir sismik hareketliliğe dayanmadığı, sistemin dışarıdan gelen sahte verilerle yanıltıldığı ortaya çıktı. Kurum, yaşanan teknik karmaşanın detaylarını kamuoyuyla paylaşarak güvenlik protokollerinin artırılacağını duyurdu.

Siber müdahale şüphesi: Simüle edilmiş verilerle yanıltma

Yapılan incelemeler sonucunda, sistemdeki uyarı mekanizmasının kötü niyetli kişiler tarafından tetiklendiği belirlendi. Earthquake Network tarafından yapılan açıklamada, uyarıların kaynağının "simüle edilmiş akıllı telefonlardan gelen sahte veriler" olduğu ifade edildi. Gerçek kullanıcı cihazları yerine yazılımsal olarak oluşturulan bu sahte sinyallerin, algoritmayı Kudüs merkezli hayali bir deprem olduğuna inandırdığı ve bu durumun otomatik bildirimleri devreye soktuğu anlaşıldı.

Uygulama güvenliği güncelleniyor

Yaşanan bu siber manipülasyon olayı sonrası teknik ekip, uygulamanın veri doğrulama sistemini modernize etme kararı aldı. Benzer olayların tekrarlanmaması adına altyapıda geliştirme çalışmalarına başlandığını duyuran yetkililer, sistemin dış müdahalelere karşı daha dirençli hale getirileceğini taahhüt etti. Geliştirme sürecinde, gelen sismik verilerin doğruluğunu teyit eden filtrelerin sıkılaştırılması planlanıyor.

Earthquake Network’ten özür mesajı

Gecenin ilerleyen saatlerinde gelen asılsız uyarılar nedeniyle mağduriyet yaşayan kullanıcılara yönelik bir özür mesajı da yayımlanan metinde yer aldı. Kurum, "Neden olunan herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesiyle sorumluluğu üstlenirken, kullanıcı güvenliğinin ve doğru bilgi akışının kendileri için öncelikli olduğunu bir kez daha yineledi. Dijital deprem takip sistemlerinin güvenilirliği tartışılırken, bu olayın ardından gözler siber güvenlik önlemlerine çevrildi.

Ne olmuştu?

Türkiye gece yarısı gelen bildirimle sarsılmıştı. Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşın akıllı telefonuna aniden düşen yüksek sesli deprem uyarısı, gece yarısı büyük bir tedirginliğe ve kısa süreli paniğe neden oldu. Söz konusu bildirimi detaylıca inceleyen kullanıcılar, uyarının aslında Türkiye sınırları içerisinde değil, yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki İsrail bölgesine dair sismik hareketliliği kapsadığını ve beklenen deprem şiddetinin 7 olarak belirtildiğini görünce derin bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya mecralarında ekran görüntüleriyle paylaşılan bu ani uyarı, beklenen büyük bir afet korkusunu tetiklerken, çok sayıda kişi yaşadıkları endişeyi ve durumun yarattığı kafa karışıklığını dijital platformlarda dile getirdi.