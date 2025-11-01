Son Mühür- Youtuber Canberk Öztürk ve Frederika Kiki Rutten’in düğünü, Ankara’da geniş katılımlı bir törenle gerçekleşti. Etkinlik, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Öne çıkan konuklar

Törene DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç ile Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli katıldı.

Genç çiftin özel günü

Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Naz Öztürk’ün oğlu Canberk Öztürk, Frederika Kiki Rutten ile hayatını birleştirdi. 11 Ekim’de gerçekleşen nikah töreninde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Atak gibi isimler de yer aldı.

Törenin önemi

Düğün, Ankara’da siyaset ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren nadir etkinliklerden biri olarak dikkat çekti. Konuklar, genç çiftin mutluluğunu paylaşırken, törende samimi ve resmi bir atmosferin bir arada olduğu gözlendi.