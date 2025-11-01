Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede ikinci kez aynı şiddette sarsıntı yaşanmasına neden oldu. 10 Ağustos’taki ilk depremle birlikte iki ay arayla meydana gelen bu depremler, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Her iki sarsıntıda da bazı yapılar çökerken, çok sayıda bina hasar gördü.

Depremlerin ardından bölgeye giden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ekibi, Müdür Prof. Dr. Hasan Sözbilir öncülüğünde sahada detaylı incelemeler yaptı.

“Hareket etmemiş fayların varlığını tespit ettik”

Arazi çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Sındırgı'nın güneyinde dağlık bölgede daha önce hareket etmemiş fayların varlığını tespit ettik. Bu faylar milyonlarca yıl önce çalışmış ancak son 10 bin yılda hareket etmemişti. Sistem içinde 'ölü fay' olarak değerlendiriliyordu. Şimdi bu fayların deprem ürettiğini gözlemledik. Batıdan doğuya doğru uzanan farklı fay parçaları var. Her biri 10-15 kilometre uzunluğunda, bazıları birleştiğinde 45 kilometreye kadar uzanabiliyor" dedi.

“Yeni faylar basamak şeklinde ilerliyor”

Sözbilir, iki büyük depremin aynı fay zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu zonun içinde birbirinden bağımsız deprem üretebilen segmentler var. Önce batıdaki fay kırıldı, 2,5-3 ay sonra 15 kilometre doğusundaki başka bir fay kırıldı. Aynı sistem içinde doğuya doğru devam eden faylar da bulunuyor. Yakın zamanda buna benzer büyüklükte depremler gelişebilir" ifadelerini kullandı.

Simav fay zonunun batı ucunda yer alan Sındırgı fayının güneyinde yeni tespit edilen faylara da değinen Sözbilir, bu fayların dağlık alandan ovaya doğru basamak şeklinde dizildiğini vurguladı. "Bu faylar, 750 metrelik yükseklikten 250 metreye kadar kademeli bir şekilde uzanıyor. Aralarında 400-500 metrelik kot farkı bulunan beş farklı basamak yapısı tespit ettik" diye konuştu.

“Deprem fırtınası sürebilir”

Bölgedeki jeotermal sistemin de sarsıntıların devamında etkili olduğunu belirten Sözbilir, "Emendere bölgesinde sıcak su kaynakları var ve bu hattın altından bir fay geçiyor. Jeotermal sistem ve diri fay aynı yerde bulunduğunda, deprem aktivitesi hemen bitmiyor. Bu nedenle deprem fırtınası şeklinde sürebilir. Benzer büyüklükte depremler birkaç ay daha devam edebilir" dedi.

“Hasarlı binalar boşaltılmalı”

Sözbilir, yapı güvenliği konusunda da önemli uyarılarda bulundu: "Sındırgı'nın yapı stokuyla ilgili acil önlemler alınmalı. İlk depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalar boşaltılmıştı. Bu sayede ikinci depremde can kaybı yaşanmadı. Son depremde orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binaların boşaltılmasında yarar var. Gelecekte en az 5'e varan büyüklükte depremler olabileceği için bu binalar yıkılabilir. Vatandaşlarımızın bu tür binaların yakınlarında ya da içinde bulunmaması gerekir" diye konuştu.