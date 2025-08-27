Son Mühür- CHP’de kongre süreci parti içi rekabeti gözler önüne seren gelişmelere sahne oluyor. Hareketli ilçelerin başında gelen Bahçelievler’de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in kongre sürecine karıştığını öne süren başkan adayı Kazım Dündar adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Bahçelievler ilçesi, PM’nin en genç üyesi Berkay Gezgin’in mahalle delege seçiminde şort ve üzerinde desteklediği Beyaz liste yazan bir tişört nedeniyle gündem olmuştu.

CHP Bahçelievler İlçe Başkan Adayı Kazım Dündar adaylıktan çekildiğini duyurduğu açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

Bülent Ecevit’in dediği gibi...

"Değerli yol arkadaşlarım, partimizin 5. olağanüstü genel kurultayında merhum Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit delegasyona şöyle seslenir:

Demokratik bir partinin kanunlara saygılı özgür üyeleri mi olacağız yoksa kapı kulları mı olacağınız karar sizindir der.

Bu partinin en önemli koltuklarından birisinden gücünden orantısız şekilde istifade ederek kimlerin emeğine çöküp kimleri kapıkulu hâline getirmeye çalışıyorsunuz?

Bu örgüt izin vermez...

Bizleri senin kapıkulun olacağına inandıran şey bulunduğum makamdan aldığın güç müdür?

Bu büyük örgütü yaratmaya çalıştığın bozuk düzene izin vereceğine mi inanıyorsun?

İçinde bulunduğu olağanüstü koşulların sana değil, bulunduğun makama gösterdiği itibardan mı cesaret alıyorsun?

Senden ve yaratmaya çalıştığın algıdan zerre kadar korkan tek bir Cumhuriyet Halk Partili yoktur. Bulunduğun makam senden çok seni oraya taşıyana bizlere yani CHP İstanbul İl Örgütü'ne aittir. Oradan, yani bizden aldığın güç ile gelip 12 bin üyeli Bahçelievler'in tek adamı olmana izin vermeyeceğiz.

Bunca yoldaşımız AKP zindanlarında yatarken ülkeyi ve partiyi gerçek gündeminden koparmana izin vermeyeceğiz.

Ekrem İmamoğlu siz delege peşinde koşsun diye mi içeride? İnan Güney siz delege seçimlerinde boy gösterin diye mi içeride yatıyor?

Murat Çalık siz partiyi küçültün diye bir bedel ödüyor. İtirafçı ve iftiracıları partiden atmakla uğraşmak yerine delege avcılığı yapın diye mi Zeydan Karalar içeride?

İstanbul il kongresine gönderme...

Parti örgütünü 3 harfli market kartlarıyla, iş ve makam vaatleriyle dizayn etmeye çalışanlara bir yarışa girmeyeceğiz.

PM Üyelerini müsamere çocuğu gibi giydirip seçim mahallesine salanlarla bir yarışa girmeyeceğiz. Mahalli delege seçimine İBB başkan vekilini sokanlarla bir yarışa girmeyeceğiz. İl başkanlığı makamını şahsi ikbali için kullanıp örgütü ayrıştıranlarla bir yarışa girmeyeceğiz.

Tek adam olma hayali kuranların kursaklarını da bıraktık o ellerine. Bu sahte demokrasi oyununun ve bu kirli düzenin paydaşı figüranı olmayacağız.

Bu tek aday-tek adam dayatmalarına karşı mutlak hukuksuzluğu mevcutlaştırmamak için seçimden çekiliyoruz.

Ama İstanbul Örgütü bilsin ki İBB başkanlığının başında yakaladığı boşlukta Söğüt gölgesinde oturup tek adam olmaya çalışan birisi var ama biz buradayız. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın örgütlü mücadelemiz."