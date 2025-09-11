Edirne'nin Havsa ilçesinde, bir ailenin yaşadığı ev, adeta bir dehşet sahnesine dönüştü. İddialara göre, psikolojik sorunları olan O.Ç. isimli bir şahıs, ailesine yönelik akıl almaz bir saldırı gerçekleştirdi. Olay, ailenin yemek sonrası yaşadığı panikle başladı ve trajik bir şiddet olayına dönüştü. Saldırıda anne, baba ve iki kardeş olmak üzere dört aile üyesi yaralandı, evde ise maddi hasar meydana geldi.

Dehşet anları ve saldırının detayları

Olay, Havsa ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Yemekten sonra ailenin yanına gelen O.Ç., elindeki siyanür paketini göstererek yemeğe zehir kattığını söyledi. Bu şok edici açıklama üzerine paniğe kapılan aile bireyleri, kusturmak amacıyla banyo ve tuvalete yöneldi. Bu durumdan faydalanan O.Ç., ev kapılarını kilitleyerek ailesine saldırmaya başladı.

İlk olarak banyoda bulunan ağabeyi K.Ç.'nin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra onu bıçaklayan O.Ç., daha sonra annesi Ş.Ç.'ye balta ile saldırdı ve annesini ağır şekilde yaraladı. Evde yaşanan bu dehşet anlarını durdurmaya çalışan baba S.Ç., kapıyı kırarak içeri girdi. Oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döken baba, bu sırada elinden de yaralandı. O.Ç.'nin saldırısının ardından evi ateşe vermesiyle durum daha da ciddileşti. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yaralıların durumu ve geniş çaplı soruşturma

Olayın ardından yaralanan tüm aile fertleri hastaneye kaldırıldı. Anne Ş.Ç.'nin durumu ciddiyetini korurken, tedavisi için İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca, siyanür zehirlenmesi şüphesiyle tüm aile üyeleri gözetim altında tutuluyor. Polis ekipleri, olayın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.