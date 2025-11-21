3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Altay, bahis soruşturmasına adı karışan futbolcular nedeniyle çalışmalarını eksik kadroyla sürdürüyor. Verilen cezaların süresinin uzunluğu nedeniyle bazı oyuncular antrenmanlara katılmıyor.

Üç futbolcu idmanlara çıkmıyor

Siyah-beyazlı ekipte 12’şer ay hak mahrumiyeti cezası alan 44 yaşındaki santrfor Murat Uluç ile 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Onur Efe’nin yanı sıra, 9 ay men cezası verilen 24 yaşındaki orta saha Ali Kızılkuyu’nun idmanlara katılmadığı öğrenildi.

Takımın gol yükünü bu isimler taşıdı

Altay’ın oynadığı 10 karşılaşmada kaydettiği 8 golün 6’sı söz konusu üç oyuncudan geldi. Ali Kızılkuyu 3, Onur Efe 2 ve Murat Uluç 1 golle skor katkısı sağladı.

İtiraz sonrası karar bekleniyor

Tahkim Kurulu’na yapılacak başvurular sonrasında cezalarda bir indirim gerçekleşmemesi durumunda, bu futbolcularla ilgili nihai kararı yönetimin vereceği belirtildi.

Diğer oyuncular çalışmaları sürdürüyor

İzmir temsilcisinde 3’er ay ceza alan İsa ve Oktay ile 45’er gün men cezası verilen Ulaş, Ozan ve Caner’in ise takımla birlikte antrenmanlara devam ettiği bildirildi.