Küba Sağlık Bakanı Yardımcısı Carilda Pena, ülkede sivrisinek kaynaklı hastalıkların yükselişte olduğunu belirterek, Dang virüsü nedeniyle 12, Chikungunya nedeniyle ise 21 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Pena, hayatını kaybedenlerden en az 21’inin 18 yaşın altında olduğunu vurguladı.

Dang virüsü ve hastalık belirtileri

Dang virüsü (DENV), başta Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir virüstür. Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görülür. Dang enfeksiyonu genellikle ani başlayan yüksek ateşle kendini gösterir. Sık rastlanan diğer belirtiler şunlardır: şiddetli baş ağrısı, göz arkasında ağrı, eklem ve kas ağrıları, bulantı ve kusma, cilt döküntüleri ve genel halsizlik. Bazı vakalarda hastalık, dang kanamalı ateşi olarak adlandırılan ciddi bir duruma dönüşebilir; bu tabloda iç kanama, tansiyon düşüklüğü ve şok gelişebilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dang virüsü dünya genelinde en hızlı yayılan sivrisinek kaynaklı enfeksiyonlardan biridir ve her yıl 100 milyondan fazla kişi bu virüsle enfekte olmaktadır.

Chikungunya enfeksiyonu

Chikungunya, Aedes cinsi sivrisinekler aracılığıyla bulaşan viral bir hastalıktır. En belirgin semptomları ani başlayan yüksek ateş ve şiddetli eklem ağrılarıdır; bu ağrılar bazı kişilerde haftalar veya aylar boyunca devam edebilir ve kronikleşebilir. Hastalık ayrıca baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, cilt döküntüsü ve zaman zaman bulantı ile seyreder. Dengue ve Zika virüslerinin yaygın olduğu bölgelerde de görülür ve benzer şekilde bulaşır, fakat chikungunya eklem ağrılarının şiddetiyle ayrılır. Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur; tedavi esas olarak ağrı ve ateşin kontrolü, bol sıvı alımı ve istirahat üzerine kuruludur. En etkili korunma yöntemi sivrisinek ısırıklarını önlemektir; bunun için sivrisinek kovucular, koruyucu giysiler ve üreme alanlarının ortadan kaldırılması önerilir. Genel olarak, chikungunya çoğu kişide birkaç hafta içinde iyileşir, ancak eklem rahatsızlıkları daha uzun sürebilir.