Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren kritik bir yasal düzenlemeye imza attı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarına engel olmayı hedefleyen ve gayrimenkul mevzuatında köklü değişiklikler öngören kanun teklifinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yeni düzenleme ile birlikte site yönetimlerinin keyfi zam döneminin sona ermesi ve mali şeffaflığın en üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.

Onay şartı geliyor

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçtiklerini belirten Adil Karaismailoğlu, özellikle son dönemde astronomik seviyelere ulaşan site aidatlarına karşı "sakinlerin onayı" mekanizmasının getirildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeye göre, artık site yönetimleri sakinlerin bilgisi dışında ve gerekçelendirilmemiş artışlar yapamayacak. Karaismailoğlu, sürecin işleyişine dair yaptığı değerlendirmede, site sakinlerinin yapılan masrafların ve planlanan çalışmaların dökümünü görmeden ve bu kalemleri kabul etmeden aidatlara zam yapılamayacağının altını çizdi. Bu adımın, yönetimler üzerindeki denetimi artırarak "ben yaptım oldu" mantığını ortadan kaldırması bekleniyor.

Deprem gerçeği ve yapı stokunun güçlendirilmesi

Komisyonda kabul edilen Tapu Kanunu ve ilgili mevzuat değişikliklerine dair süreci anlatan Karaismailoğlu, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatarak yapı stokunun güvenli hale getirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların çok ağır bir ders niteliği taşıdığını belirten Karaismailoğlu, benzer acıların bir daha yaşanmaması adına kanun ve yönetmeliklerin güncel şartlara göre modernize edildiğini vurguladı. Daha önce hayata geçirilen kolaylaştırıcı yasaların üzerine eklenen bu yeni paketle, binaların yenilenmesi ve güçlendirilmesi süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Yangın yönetmeliğinden kooperatif sorunlarına kapsamlı revizyon

Yeni kanun teklifi sadece aidat ve deprem odaklı değil, aynı zamanda mülkiyet hukukunun teknik detaylarını da içeren geniş bir çerçeveye sahip. Karaismailoğlu, düzenleme ile Tapu Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin yanı sıra kooperatiflerin kronikleşmiş sorunlarına da neşter vurulacağını kaydetti. Ayrıca binaların ve işletmelerin güvenliğini doğrudan etkileyen yangın yönetmeliğine ilişkin güncellemelerin de bu paket içerisinde yer aldığını belirtti. Tüm bu çalışmaların; vatandaşın daha güvenli, düzenli ve ekonomik olarak korunmuş konutlarda yaşaması için tasarlandığı dile getirildi.

TOKİ ve "Yüzyılın Konut Projesi"ne mevzuat desteği

Açıklamalarında TOKİ tarafından yürütülen dev projelere de değinen Karaismailoğlu, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"ne dikkat çekti. Hazırlanan kanun teklifinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin yürüttüğü projelerin yasal altyapısını güçlendireceğini ve sahadaki işlerin daha hızlı ilerlemesine katkı sunacağını aktararak konuşmasını sonlandırdı. Komisyondan geçen teklifin, çok kısa bir süre içerisinde nihai karar için TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi bekleniyor.