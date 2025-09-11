Son Mühür- İstanbul Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalışırken sokak ortasında silahla öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden üç sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar hakkında ağır cezalar verdi.

Kadın örgütleri salona alınmadı

Duruşmayı takip etmek isteyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Mor Dayanışma üyeleri, saat 15.00’te başlaması gereken yargılamanın 17.00’ye ertelenmesi sonrası salon dışında bekledi.

“Mesai dışı duruşma” gerekçesiyle içeri alınmayan kadın hakları savunucuları, bu duruma “Kadınlardan korkuyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

Sanıklar SEGBİS ile bağlandı

Tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Semih Yapar, Aziz Başkan ve Samet Salman duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Avukatlar salonda hazır bulunurken, sanıklar tek tek savunmalarını yaptı.

Semih Yapar: “Yalanlarla olayın içine sürüklendim. Karşı tarafın ailesinden özür diliyorum.”

Aziz Başkan: “Bu eyleme dahil olmadım. Silahı gördüğümde kaçtım.”

Rüstem Elibol: “Çok pişmanım.”

Samet Salman: “Rüstem’i vazgeçirmeye çalıştım. O an şoka girdim.”

Anne Gülçin Küçüktorun: “Hepsi biliyordu”

Hayatını kaybeden Bahar Aksu’nun annesi Gülçin Küçüktorun, sanıkların topluca hareket ettiğini vurguladı:

“Dört kişi arabayla Çanakkale’den İstanbul’a gelene kadar birbirlerine güven vermişler. Rüstem’in bunu yapacağını hepsi biliyordu.”

Anne Küçüktorun, kızının cenazesinde gördüğü darp izlerini de anlatarak, “Çocuğum öleceğini bile bile onlara teslim olmadı. En ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

Sanıklara ağır ceza

Mahkeme heyeti, dört sanığı “iştirak halinde nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca her birine, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıklardan Rüstem Elibol’a ek olarak “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası da hükmedildi.

Ne olmuştu?

5 Mayıs 2025’te Şişli’de meydana gelen olayda Rüstem Elibol (37), yanında bulunan arkadaşlarıyla eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalışmış, başarısız olunca sokak ortasında silahla öldürmüştü.

Sanıklar ilk kez 11 Haziran’da, ikinci kez ise 26 Haziran’da hakim karşısına çıkmış, duruşma eksiklikler gerekçesiyle 11 Eylül’e ertelenmişti. Bugün görülen üçüncü duruşmada davanın karara bağlanmasıyla sanıklara en ağır cezalar verilmiş oldu.