İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne el konulmasının ardından kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atandı ve üniversitenin yönetimi doğrudan TMSF’ye geçti. Resmi makamlar tarafından şu ana kadar bireysel kayyum ismi açıklanmadı; toplu olarak TMSF’nin kurumsal yönetimi “kayyum” sıfatıyla süreci üstleniyor. YÖK Başkanı Erol Özvar ve TMSF yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam edeceği ve öğrenciler, akademik ile idari personelin endişe etmemesi gerektiği belirtildi.

Bilgi Üniversitesi Kayyumu

Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile, Can Holding’e bağlı 121 şirkete ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne TMSF kayyum olarak atandı. TMSF, üniversitenin idari ve mali işleyişini üstlenecek; hukuki, mali ve eğitimsel devamlılık için kurumun genel idaresini ele alacak. Bu süreçte bireysel bir kayyumun atanıp atanmayacağı, ilerde TMSF tarafından netleştirilebilir; şu an sadece kurumun kurumsal yönetiminin yetkilendirildiği açıklanmış durumda.

Kamuoyunda merak edilen kayyum ataması sürecinde, Can Holding operasyonunun ardından TMSF yönetimine devredilen şirketler ve iştirakler için yeni kayyum belirleme aşamasına geçildi. Sürece dair kurumlar, potansiyel isimler ve yasal prosedürler çok yakından takip ediliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, medya grubu ve enerji şirketleri için ise uzmanlık kriterleri ile kamu görevlisi profilinde profesyonel kayyum atamasının gündemde olduğu bildiriliyor. Bugün itibariyle kesinleşen bir isim açıklanmadı; resmi duyuru bekleniyor.

Can Holding Operasyonu ve Kayyum Atama Gündemi

Can Holding’e yönelik mali suçlar ve örgüt iddiasıyla başlatılan operasyon sonrası 121 şirkete el konuldu; TMSF tarafından kayyum atanma süreci başlatıldı. Eski yönetim kadrosunun gözaltına alınması ve şirketlerin kamuya devredilmesiyle birlikte, holding bünyesinde faaliyet gösteren sanayi, medya ve eğitim sektörlerinde yönetim krizi doğdu. Sürecin şeffaf ilerlemesi adına TMSF’nin kayyum atamasında önce şirketlerin mali yapısı, hukuki durumu ve devam eden operasyonları mercek altına alınıyor. Holdingin yönetimine atanacak kayyumun, yasal prosedürler kapsamında devletleşmiş kurum ya da kamu görevlileri arasından belirlenmesi bekleniyor.

Kayyum Atama Sürecinde Potansiyel İsimler ve Kriterler

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, kayyum ataması için tecrübeli finans bürokratları, hukukçular veya üniversite deneyimi olan yöneticilerin adı geçiyor; özellikle sektör tecrübesi, kurumsal yönetim ve kriz yönetiminde yeterlilik kayyum seçiminde öne çıkıyor. Sektör ve kurum büyüklüğü dikkate alınarak BDDK ve TMSF yönetim kurulu üyeleri, maliye uzmanları ve kamu yöneticileri arasından bir atamanın olması bekleniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi bağlantılı kurumlar için ise akademik arka planı, eğitime dirsek teması olan eski rektör veya mütevelli heyet başkanlarının ismi kulislerde konuşuluyor. Medya ve enerji şirketlerinde ise kamu yönetimi deneyimli kayyum atanması olası.

Yasal Prosedür ve Resmi Açıklama Beklentisi

Kayyumun kim olacağı, TMSF ve ilgili kamu kurumlarının alacağı resmi karara bağlı olacak. Yasal çerçevede, kayyumun atanması kurumun devamlılığını güvence altına almayı, istihdam ve ekonomik stabiliteyi korumayı amaçlıyor. El konulan şirketlerde personel ve iş süreçlerinin aksamadan sürmesi için hızlı şekilde atama yapılacak. Son olarak, TMSF’nin kamuya geçişin ardından kısa süre içinde resmi duyuruyu yapması ve kayyum ismini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Şu an için kim olacak sorusunun yanıtı kesinleşmedi; gelişmeler netleştikçe, atanan kayyumun uzmanlık alanı ve geçmişi ile ilgili detaylar paylaşılacak. Tüm birimlerde kamu yönetimi tecrübesi ve kriz yönetimi öncelik olacak