Son Mühür - Şişli Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde çalışan belediye emekçileri, maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle belediye binası önünde protesto gerçekleştirdi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasında kaynakların halkın hizmetine ve işçilerin emeğine ayrılmasını talep etti.

Açıklama yapıldı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bilindiği üzere Şişli, İstanbul’un en yoğun nüfus sirkülasyonuna sahip ilçelerinden biri. Günlük yaklaşık 4 milyon insanın giriş çıkış yaptığı ilçemizde temizlik hizmetleri bugüne kadar aksamadan yürütülmekteydi. Ancak bugün geldiğimiz noktada, örnek gösterilen bir ilçe iken sokaklarımızın çöp içinde kalması yalnızca bir görüntü kirliliği değil, halk sağlığını da tehdit eden bir tablo haline gelmiştir”