Cumhurbaşkanlığı tarafından 2 Mart 2026 tarihli ve 33184 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları, Danıştay kararı ve ilanlar yer aldı.

YÖNETMELİKLER

- Çukurova Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Maliye Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin 25/6/2025 Tarihli ve 2021/56334 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2021/52229 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 3/12/2025 Tarihli ve 2021/58579 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 3/12/2025 Tarihli ve 2022/63522 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/18, K: 2025/20)

İLAN BÖLÜMÜ

a- Yargı İlânları

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c- Çeşitli İlânlar