ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim her geçen dakika tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail ortak saldırılarla İran'ı hedef alırken, İran'ın misilleme saldırıları da beraberinde gelmeye devam ediyor. ABD-İsrail ortak saldırılarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. İran saldırılarında ise İsrail ve ABD'nin diğer ülkelerde bulunan üsleri hedef alınmıştı. Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, durumun seyrinin nasıl ilerleyeceği ise belirsizliğini koruyordu.

İran'dan İsrail'e yönelik yeni saldırı dalgası!

İran, İsrail'e yönelik yeni bir hava saldırısı başlattı. İran'ın yeni dini liderinin hesabından paylaşılan videonun devamındaki süreçte İsrail'e balistik füzeler atılmaya başlandı.

Trump'tan bir açıklama daha!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı aracılığı ile yaptığı paylaşımda, "Az önce İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim. Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler. Başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahları da büyük ölçüde imha edildi." dedi.