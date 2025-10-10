Ege’nin saklı güzelliklerinden biri olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy, son dönemlerde hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Tarihi Rum evleri, sanatla iç içe sokakları ve yöresel lezzetleriyle dikkat çeken Küçükköy, birçok gezgin tarafından “Yeni Şirince” olarak adlandırılıyor.

Küçükköy neden bu kadar popüler oldu?

Küçükköy, 15. yüzyıla uzanan köklü geçmişiyle aslında uzun yıllardır varlığını sürdüren bir yerleşim yeri. Ancak son yıllarda restore edilen taş evleri, açılan butik otelleri ve sanat galerileri sayesinde yeniden keşfedildi. Sokaklarında yürürken hem tarihi dokuyu hissediyor hem de Ege kültürünün en sıcak haline tanık oluyorsunuz. Özellikle hafta sonları İzmir ve İstanbul’dan gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Sanat köyü konseptiyle fark yaratıyor

Küçükköy, klasik tatil anlayışının ötesinde bir deneyim sunuyor. Köyde açılan sanat atölyeleri, resim sergileri ve el yapımı ürünlerin satıldığı küçük dükkanlar, burayı bir “açık hava sanat galerisi”ne dönüştürmüş durumda. Ziyaretçiler sadece gezmekle kalmıyor, seramik yapımı veya resim atölyelerine katılarak unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Ege mutfağının kalbi

Küçükköy aynı zamanda Ege mutfağının en otantik lezzetlerini keşfetmek için de ideal. Zeytinyağlı yemekler, taze deniz ürünleri, lor tatlısı ve ev yapımı reçeller, burayı gastronomi meraklıları için de vazgeçilmez hale getiriyor. Özellikle taş fırınlarda pişen ekmekler ve zeytinyağlı ot yemekleri bölgenin imzası haline gelmiş durumda.

Konaklama ve ulaşım

Küçükköy, Ayvalık merkezine sadece 3 kilometre, İzmir’e ise yaklaşık 2 saat uzaklıkta yer alıyor. Bölgede otantik taş evlerden dönüştürülmüş butik oteller ve pansiyonlar bulunuyor. Yaz aylarında yoğun talep nedeniyle erken rezervasyon yaptırmak tavsiye ediliyor.

Bölgeye neden “Yeni Şirince” deniyor?

Tıpkı Şirince gibi tarihi dokusunu koruyarak turizme açılmış bir yerleşim olması, Küçükköy’ün bu unvanı almasını sağladı. Ancak Küçükköy, Şirince’ye göre daha geniş sokaklara, daha sakin bir atmosfere ve denize yakın bir konuma sahip olmasıyla farklılaşıyor. Bu özellikleriyle özellikle yaz aylarında alternatif tatil arayanların yeni tercihi haline geldi.

Küçükköy, doğası, tarihi ve sanatıyla Ege’de yeni bir cazibe merkezi haline geliyor. Sessiz, huzurlu ve ilham verici bir atmosfer arayanlar için Küçükköy, Şirince’nin popülerliğini geride bırakmaya aday bir rota olarak dikkat çekiyor.