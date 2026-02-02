Efes Antik Kenti ile ilgili olarak tartışmalar gündeme gelmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi’ne yönelik eleştirilere bir yanıt da AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. Efes'teki AVM ve beton dökülmesi iddialarını yalanlayan Kaya, aynı zamanda CHP'yi de hedef aldı.

Mahmut Atilla Kaya'nın açıklaması şu şekilde:

"CHP'li siyasetçilerin, Efes Antik Kenti üzerinden yürüttükleri algı çalışmaları, çarpıtmalar ve bilinçli dezenformasyon girişimlerini hayretle karşılıyorum.

Mensubu oldukları siyasi partinin Genel Başkanı'nın ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adet haline getirerek sürekli sergiledikleri, kurgu ve montaj tipi yaklaşım tarzı, sanırım onları da cezbetti.

1- Sosyal Medya vasıtasıyla bir görsel paylaşılmış, Efes'e AVM yapılacağı ve katlı otopark kurulacağı iddia edilmiştir.

Bu koca bir yalandır, paylaşılan görsel tamamen hayal ürünüdür.

Projede, tamamen demonte ticari alanlar ve hiçbir katlı yapıya sahip olmayacak açık otopark alanı vardır. Paylaşılan görsel sahtedir, tamamen manipülasyona yöneliktir.

2-"Efes'e beton dökülüyor" iddiası külliyen yalandır.

Ortada hiçbir betonarme bir yapı yoktur. Yapılar demonte ve taşınabilir niteliktedir. Alan düzenlemesi dolgu toprağı ve peyzaj çalışmasıdır. Proje, mevcut ticari yükü daha da azaltarak antik kenti rahatlatacaktır.

Bugün yapılan iş, Efes'in kalbine beton dökmek değil, yıllar önce CHP tarafından geçmişte antik alanın içine yerleştirilmiş, düzensiz yapıları ve ticari baskıyı ortadan kaldırmaktır. Efes, beton yükünden arındırılmaktadır.

3- Projedeki dükkanların büyük sermayeye verileceği iddia edilmiştir.

Bu dükkanlar, yıllardır Efes Alt Kapı'da ticari faaliyetini sürdüren, Selçuk'un yerel esnafına tahsis edilmekte ve Selçuklu esnafımız Bakanlığımızca bu şekilde korunmaktadır.

Açıklama yapmadan önce Selçuklu esnaflarımızı bir ziyaret etmiş olsalardı gerçekleri rahatlıkla öğrenebilirlerdi.

Halen mevcut dükkanların ve otoparkın bulunduğu alanda, Bizans Sarayı kalıntıları bulunmaktadır.

Alan boşaltıldığında kazılar hızlanacak ve Efes'in saklı mirası gün yüzüne çıkarılacaktır.

Dolayısıyla bu proje tarihi örten değil, tarihi ortaya çıkaran bir projedir.

4- Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde antik kentlerin tam ortasında dükkan ve otopark bulunmaz. Efes'te yıllardır süren bu çarpıklık planlı, bilimsel ve kararlı bir iradeyle sona erdirilmektedir.

Yürütülen projeyle birlikte otopark karmaşası da çözüme kavuşacaktır. Alanda nefes alan, yeşil dokusu güçlendirilmiş bir karşılama merkezi oluşturulacaktır.

Bundan rahatsız olanlar, bilime, planlamaya ve insanlık mirasını koruma iradesine düşmanlık etmektedir.

Kamuoyuna eksik ve yanlış bilgi sunmak, gerilim üretmek ve buradan siyasi kazanç devşirmeye çalışmak, siyasetin seviyesine katkı sunmaz. Aksine, toplumsal sorumluluk gerektiren temsil makamlarının ciddiyetiyle bağdaşmayan bir tutum ortaya koyar.

Efes gibi insanlık mirası olan bir değerin, polemik malzemesi yapılması yerine, bilimsel gerçekler ve koruma ilkeleri üzerinden konuşulması gerektiğine inanıyorum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi, Efes'i korumaya yönelik zorunlu ve bilimsel bir adımdır.

Bu önemli proje için başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, tüm Bakanlık yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum"