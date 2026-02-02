Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı sakin başladı, hararetli bitti. Mehmet Türkmen'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda uzun süre gündem kısa bir süre önce şiddetli yağışlara sahne olan Ulucak'ta ortaya çıkan tabloydu.

Başkan Türkmen,

''Geçtiğimiz hafta felaket yaşandı, bazı fabrikalarda, araç ve konutlarda zarar var. Bu bir afet. Can kaybı olmadığı için sevinçliyiz. Hepimizin bundan ders alması gerektiğini düşünüyorum'' dedi.

Sizden hassasiyet bekliyoruz...



Söz alan AK Parti Meclis üyesi Muhammed Çıtak Başkan Türkmen'e seslenerek,

''Sizin sürekli meclisi terk etmeniz dikkat çekiyor. Benden kaçamazsınız topu taca atamazsınız demiştiniz. Söz verip gelmediğiniz meclisler çok sayıda, bu davranışı doğru bulmuyoruz. Sizden hassasiyet bekliyoruz'' çağrısında bulundu.

Ulucak'ta yaşanan sele dikkat çeken Çıtak,

''Bu yaşananlar afet değil, ihmaldir. Derelerin ıslah edildiğini siz söylediniz, bu dereler hangileriydi? O iş makinelerini iş işten geçtikten sonra değil, olmadan önce yapacaktınız.

Aqupark neden hizmete açılmıyor? Ulucak kapalı düğün salonu hakkında karar nedir? Ulucak'taki imar mağduru vatandaşlara verdiğiniz sözü ne zaman yerine getireceksiniz?'' diye sordu.

Emeğe saygı gösterin...



CHP'li Meclis üyesi Çetin Kayalı,

''Metrekareye 80 kilogram yağış düştü. 50 personelle Ulucak'ta görev yaptık. O bölgede biz de Büyükşehir Belediyesi de vardı, emek vardı, o emeğe sayı gösterilmesini istiyorum. Rabbim aynısını yaşatmak nasip etmesin'' temennisinde bulundu.

Söz alan MHP'li Meclis üyesi Canip Han,

''Kemalpaşa merkezde kamulaştırmayla mezarlık yapılma talebini bir kez daha hatırlatmak istiyorum dedi. Trafik ve kentsel dönüşüm konusuna dikkat çekerek kentsel dönüşümün belli aşamaya gelmesi trafik sorununu da belli oranda çözer'' diye konuştu.

Senin evini su bastı mı?



Yeniden söz alan Başkan Türkmen, Muhammed Çıtak'a hitaben,

''Senin evini sel bastı mı?'' diye sordu.

''Benim evi hep basıyor'' diyen Türkmen,

''Adam geldi derenin içine dam yaptı. Derenin kenarını çevirdi, imar barışı geldi. Suların hepsi bizim evin içine giriyor, komşu, hadi seslenmeyelim dedik. DSİ derenin üstü kapanırken neredeydi? Köyün içinden geçen dere kapandı. Adam geliyor kapatıyor, sonra hak sahibi oluyor. Bizim evi her sene bizim evi su basıyor. Islah çalışması oldu, cinayet çıkıyordu, müteahhit çekti gitti. DSİ kapattı. O derelerin üstünü, açamıyorsun ki?'' diye konuştu.

Hayvan barınaklarına dikkat...



Söz alan AK Partili Meclis üyesi Oktay Salduz'un gündeminde hayvan barınakları vardı:



''Armutlu hayvan barınağına habersizce ziyaretlerindeki tespitlerini anlatan Salduz.

''Üç kere ziyaret ettikleri barınakta zile bastık ama açan olmadı. Gerekli bilgilendirmeyi yaptık, sonra bir kere hafta sonu bir kere de haft içi barınağa gittik. Çalışanlar vardı. İki saat boyunca takıldığımız her soruya iki veteriner hekimimiz cevap verdiler. İki temel problem tespit ettik. Mesai dışında bu canlıların burada yalnız kalması mümkün değil. İkincisi de kapasite. Burada 130, park ormanda 100 köpeklik kapasite var. Yetersiz olduklarını düşünüyorum'' diye konuştu.

Doğal yaşam alanı olacak...



Başkan Türkmen,

''Orman Bölge Müdürlüğü'nden 30 dönüm yer aldık, projesi hazırlanıyor. Hayvanlar doğal yaşam alanına salınacak. İlk tahsis alan belediye de biziz'' hatırlatmasında bulundu.

CHP'li Meclis üyesi Mükremin Zülkadiroğlu, Oktay Salduz'un açıklamalarına cevap vererek,

''Yaptıkları gözlemler için teşekkür ediyorum. Yeni alınacak personelle 7/24 personel orada görev yapacak. Orası yaşlı köpek bakımevi gibi, doğal yaşam alanı olacak'' diye konuştu.

Başkan Türkmen söz alarak,

''4 bin metrekareyi gençli spor il müdürlüğüne devretmiştik. Eski Bakan Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretinde talimatlar verildi, bir sene içinde tesis yapılacak. Eski bakanımız Kasapoğlu'na ve Yaşar Kırkpınar vekilimize teşekkür ediyorum'' vurgusunda bulundu.

Ocak ayında konuşamadık...



Ocak ayı meclis toplantısında dilek ve temenniler bölümünün yapılmadığına dikkat çeken AK Partili Meclis üyesi Okan Bildirici,

''Hatırlatmakta fayda olanları sıralamak istiyoruz. Kapalı otopark ve meydan düzenlememiz hareket, faaliyet yok. Bu projelerin ne zaman biteceğini sorup, tarihini öğrenmek istiyoruz. Armutlu düğün salonu, kadın yaşam merkezi, 100.Yıl şehir kompleksi, taziye evleri. Şubat 2025'de bu yıl içinde beş tane yapacağız demiştiniz. Dere mesire alanı ve park orman. Bir de Bağyurdu kiraz alım merkezimiz var Ben artık buranın siyasete alet edildiğini düşünüyorum. Burada insanlar çok mağdur. İnsanlar Alaşehir soğuk hava merkezlerini kullanıyor.

Hani üç günde ruhsat verecektiniz?



Neler yaptık? 910 ton asfalt, bu benim ilgimi çekti. Hesapladık 1800 metrekarelik bir yeri kaplar. Üç günde ruhsat verecektiniz, biz üç günden geçtik ama ortalama beş aylık süremiz var. Tek gördüğümüz zam oldu.

Şiddetli yağışın vurduğu Ulucak'ı ziyaret ettiklerini belirten Bildirici, dereye menfez yapılmış yaza göre yapılmış, orada sıkışmış bir araba gördüm. O araba da parçalanarak çıkartılmışız zaten. Derelerin taban temizliği yapılsa, o menfeze daha önce bakılsa o afet yaşanmazdı.'' değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li vekiller nerede?



Daha sonra söz alan AK Partili Meclis Üyesi Recep Tayyip Taslak, selde zarar gören vatandaşların belediyenin verdiği numarayı aradığını ancak ulaşamadığını öne sürdü.

CHP'nin İzmir milletvekilleri nerede? diye soran Taslak,

''Yaşar Kırkpınar ve Ceyda Bölünmez vekillerimiz oradaydı, CHP'li vekiller geldi mi? Burayı altı yıldır CHP yönetiyor. Ben Kemalpaşa'nın CHP'li yetkililer tarafından üvey evlat muameleleri gördüğünü düşünüyorum. Siyasi rant söylemi var. Deprem, yangın, sel gibi konularda böyle bir söylem yakışmaz. Biz vatandaşın hakkını savunmak istiyoruz. Vatandaşın hakkını savunmak ne zaman siyasi rant oldu. Bunu şiddetle kınıyorum. Kemalpaşa belediyemiz nerede diye sormak istiyoruz'' dedi.

Koskoca belediye cevap vermiyor...



Geçtiğimiz ay verdikleri soru önergesine dikkat çeken Taslak,

''Belediyeni borçlarını öğrenmek için soru önergesi verdik, koskoca Belediye bir cevap veremiyor. Maalesef belediyenin borcunu öğrenemiyoruz'' siteminde bulundu.

Taslak'ın eleştirisine yanıt veren Başkan Türkmen, bürokratlara ne kadar borcu var diye sordu. Türkmen, ''Hazırlayın verin, bugüne kadar hangi kurumlara ne ödediğimizi, ne kadar borcumuz olduğunu yazın'' talimatı verdi.



Başkan Türkmen'in itirazı...



''Bu dönemki kadar sıkıntı yaşamadım. Kamu kurumlarının bize bakışı çok farklı'' diyen Başkan Türkmen,

''Ben gitmeden bakıyorlar hangi partiden? Üst düzey bürokratlar bizde diyor üç çeşit belediye var.

AK Parti ve MHP'li belediyelerden ne gelirse gelsin kabul edilirken, CHP'li belediyelerde, sıkıntı yaşanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?

Gidiyoruz, beni yukarıdan arat, eksiğimiz yok neden yukarıdan aratıyoruz seni. Sadece CHP'li mi yaşıyor bu ilçede? Üzülüyorsunuz. Ülkem için üzülüyorum. Sağ olsun ilçemizdeki Yaşar Kırkpınar her yerde yardımcı oluyor bana. Kemalpaşa Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesi. Gittiğimde kimseye aratmak zorunda kalmamalıyım'' diye konuştu.

