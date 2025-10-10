Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024’te etkili olan sağanak yağış sırasında su birikintisine basmaları sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin açılan davada karar duruşması bugün görüldü.

Aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, GDZ Elektrik Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, GDZ Elektrik Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan’ın da bulunduğu 9’u tutuklu, 39 sanığın yargılandığı davada mahkeme hüküm verdi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Yaklaşık 8 sat süren davada karar çıktı.

Abdülkadir sattık 8 ay 10 yıl

Ahmet Çelik beraat

Ahmet Orhan Kaygısız 8 yıl 9 ay

Alara Ekli 5 yıl hapis

Ali Arcan 4 yıl 2 ay

Ali Külak 10 yıl hapis

Alper Doğan 8 yıl 9 ay hapis

Arif Kapuş 8 yıl 9 ay

Barış sevgili 5 yıl hapis

Cengiz topğel Demircan 5 yıl

Deniz Sunal 5 yıl

Doğan kılıç 10 yıl hapis

Ekrem yıldırım 4 yıl 2 ay

Erman çarık 8 yıl 9 ay

Fırat akbay 10 yıl hapis

Hakan Günay beraat

Halit Özpelit beraat

Hamza Bayram 8 yıl 9 ay

İbrahim Şara 5 yıl

Koray Arif Fırat 5 yıl

Mehmet Fatih tosun 8 yıl 9 ay

Mehmet Zeki Alkan beraat

Mehmet Zeki Aytulun 8 yıl 9 ay

Mert Ceylan 8 yıl 9 ay

Mesut Türkan 8 yıl

Mustafa Atakan 4 yıl 2 ay

Mürsel Arıcı 8 yıl 9 ay

Necati Ergin 4 yıl 2 ay

Sefa Pişkinleblebici 4 yıl 2 ay

Serhat Ekin beraat

Tahsin Erdoğan beraat

Ufuk Eryılmaz beraat

Uğur Yüksel beraat

Volkan Şirin beraat

Yavuz Ünver 7 yıl

Zekeriya tığtepe 4 yıl 2 ay

Ahmet Demircan 5 yıl

Cenan Demircan 8 yıl 9 ay

Erkut Bozkurt beraat