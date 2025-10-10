Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024’te etkili olan sağanak yağış sırasında su birikintisine basmaları sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin açılan davada karar duruşması bugün görüldü.
Aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, GDZ Elektrik Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, GDZ Elektrik Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan’ın da bulunduğu 9’u tutuklu, 39 sanığın yargılandığı davada mahkeme hüküm verdi.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Yaklaşık 8 sat süren davada karar çıktı.
Abdülkadir sattık 8 ay 10 yıl
Ahmet Çelik beraat
Ahmet Orhan Kaygısız 8 yıl 9 ay
Alara Ekli 5 yıl hapis
Ali Arcan 4 yıl 2 ay
Ali Külak 10 yıl hapis
Alper Doğan 8 yıl 9 ay hapis
Arif Kapuş 8 yıl 9 ay
Barış sevgili 5 yıl hapis
Cengiz topğel Demircan 5 yıl
Deniz Sunal 5 yıl
Doğan kılıç 10 yıl hapis
Ekrem yıldırım 4 yıl 2 ay
Erman çarık 8 yıl 9 ay
Fırat akbay 10 yıl hapis
Hakan Günay beraat
Halit Özpelit beraat
Hamza Bayram 8 yıl 9 ay
İbrahim Şara 5 yıl
Koray Arif Fırat 5 yıl
Mehmet Fatih tosun 8 yıl 9 ay
Mehmet Zeki Alkan beraat
Mehmet Zeki Aytulun 8 yıl 9 ay
Mert Ceylan 8 yıl 9 ay
Mesut Türkan 8 yıl
Mustafa Atakan 4 yıl 2 ay
Mürsel Arıcı 8 yıl 9 ay
Necati Ergin 4 yıl 2 ay
Sefa Pişkinleblebici 4 yıl 2 ay
Serhat Ekin beraat
Tahsin Erdoğan beraat
Ufuk Eryılmaz beraat
Uğur Yüksel beraat
Volkan Şirin beraat
Yavuz Ünver 7 yıl
Zekeriya tığtepe 4 yıl 2 ay
Ahmet Demircan 5 yıl
Cenan Demircan 8 yıl 9 ay
Erkut Bozkurt beraat