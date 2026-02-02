Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi Şubat ayı ilk meclis oturumu, Başkan Ünal Işık yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, Ocak ayına ilişkin meclis tutanaklarındaki maddi hataların düzeltilmesi, birim müdürlükleri ve üst düzey yöneticilere yapılan atamalar ile vatandaşların gündemindeki konular ele alındı.

Su sorunları ve altyapı eleştirileri

AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, belediye bünyesinde yapılması planlanan atamaların dışarıdan gerçekleştirildiğini belirterek eleştirilerde bulundu. Aslan ayrıca, Sarnıç bölgesinde özellikle üst katlarda suyun yeterince ulaşmadığını ve yeşil alan planlamasında sorunlar olduğunu ifade etti. Aktepe ve Emrez’deki kentsel dönüşüm süreçlerinin ilerlemediğini vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ise yağmur suyu altyapısındaki eksiklikleri gündeme taşıdı. Şahin, Gaziemir’de yağmur suyu hattı kapasitesinin yeterli olmadığını, mevcut altyapının yetersiz olduğunu ve vatandaşların yeterince bilgilendirilmediğini dile getirdi.

Başkan Ünal Işık, su deposu ihalelerinin tamamlandığını, boru döşeme çalışmalarının sürdüğünü ve depoların devreye alınacağını belirtti. Işık, yağış nedeniyle oluşan sorunlara karşı belediye personelinin sahada çalıştığını, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için tüm birimlerin koordineli bir şekilde hareket ettiğini kaydetti.

SEYDAŞ’a ayni sermaye aktarımları

Toplantıda, belediyeye ait kamu alanlarının işletme hakkının SEYDAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 10 yıllığına ayni sermaye olarak aktarılması gündeme geldi. Yeşil Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Gazikent Mahallesi’ndeki alanlara ilişkin üç ayrı önerge, plan bütçe ve hukuk komisyonlarına oybirliğiyle havale edildi.

Atıfbey Mahallesi’ndeki bir park alanında trafo kurulmasıyla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bayındırlık ve İmar, Hukuk ve Çevre Komisyon raporları doğrultusunda oybirliğiyle kabul edildi.

Sarnıç’ta hazine satış tebligatları tepkisi

CHP Meclis Üyesi Hazel Işık, Sarnıç’ta vatandaşlara gönderilen Hazine satış tebligatlarını eleştirdi. Işık, bölgede yaşayan vatandaşların yıllar içinde emek vererek geliştirdiği alanlarda talep edilen rayiç bedellerin vatandaşların alım gücünün çok üzerinde olduğunu ifade etti.

“Yaklaşık 33–34 yıl önce metrekare fiyatları 1.200 TL civarındaydı. Enflasyonla birlikte bugünkü makul rakamlar 6–7 bin TL olmalı, ancak 20–40 bin TL talep ediliyor. Vatandaşların bu bedelleri ödemesi mümkün değil” dedi. Işık, rayiç bedellerin piyasa koşullarına değil, vatandaşın ödeme gücüne göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Aslan ise tebligatların kentsel dönüşüm ve hukuki süreç kapsamında geldiğini belirterek, vatandaşların itirazlarını belgeleyerek yapmaları gerektiğini söyledi. Uğur İnan Atmaca ise Sarnıç’taki tapu probleminin geçmişten kaynaklandığını ve mevcut düzenlemelerle sorunların çözüme kavuştuğunu belirtti.

DMD kas hastası Giray Arslan’a destek

CHP Grup Başkanvekili Cemal Çalışkan, DMD hastası olan Giray Arslan’a destek çağrısı yaptı. Meclis üyeleri, Giray’ın tedavisi için farkındalık oluşturmak amacıyla baskılı tişörtlerle toplantıya katıldı. Çalışkan, kampanyanın sosyal medya üzerinden duyurularak destek çağrısında bulundu.

Başkan Ünal Işık, toplantıda kaybedilen belediye personeli ve vatandaşlar için taziye dileklerini ileterek, Antalya ve Burdur’da yaşanan kazalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Işık, Sarnıç ve diğer bölgelerde yaşanan su baskınları ve altyapı sorunlarında belediye ekiplerinin koordineli çalıştığını ve vatandaşlara destek sağlandığını aktardı.