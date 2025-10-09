Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçic, olağanüstü basın toplantısında Türkiye'nin Kosova'ya silah tedarikini eleştirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilere vurgu yaptı ve Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'a yönelik görüşmelerinden söz etti.

Olağanüstü basın toplantısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçic, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında Kosova'ya yönelik silah sevkiyatı ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirme yaptı. Vuçic, Kosova'nın 2008'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine rağmen ülkesinin bölgeyi hâlâ kendi toprağı olarak gördüğünü yineledi.

Türkiye'nin silah tedariki eleştirildi

Vuçic, dün Kosova'ya teslim edildiğini söylediği ve Türk menşeli Skydagger kamikaze dronlarını da kapsayan savunma araçları tedarikini Sırbistan ve Sırp halkının çıkarlarına aykırı bulduğunu ifade etti. Vuçic, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Hırvatistan ve Slovenya gibi ülkelerin de Kosova'ya donanım sağladığını belirtti.

Erdoğan'a saygı ve dostluk vurgusu

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Vuçic, Erdoğan için “Ankara'yı küllerinden doğurmuş, İstanbul'un yüzünü değiştirmiş; Mustafa Kemal Paşa'dan sonra en büyük Türk lideri” ifadelerini kullandı ve Erdoğan'ı ülkesinde her zaman hoş karşılayacağını söyledi. Ayrıca Priştine'ye silah sevkiyatının durdurulması talebi için daha önce Erdoğan ile görüşme yaptığını aktardı.

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin kendisini "Türkiye'yi tehdit etmekle" suçladığını anımsatan Vuçic, Sırbistan'ın böyle bir güce sahip olmadığını vurguladı: “Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz. Türkiye, NATO'nun ikinci en büyük gücü.” Vuçic, buna karşın halkının özgürlüğünü ve güvenliğini koruma görevini yerine getirmekle yükümlü olduklarını söyledi.

Bölgesel istikrar çağrısı ve sert tutum uyarısı

Vuçic, Kosova'nın orduya dönüşme hedefini ve savunma harcamalarını eleştirdi; Skydagger başta olmak üzere tedarik edilen araçları örnek gösterdi. Bölgesel gerilimin tırmanmasına ihtiyaç olmadığını belirten Vuçic, Türk partnerlerden diyalog ve Sırbistan’ın çıkarlarının dikkate alınmasını talep etti. Öte yandan Kosova'daki Sırp varlığını korumak için gerektiğinde sert karşılık verme kararlılığını da dile getirdi.

Erdoğan'a yönelik kişisel bağlılık

Vuçic, geçmişte Erdoğan'a verdiği desteği anımsatarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman saygı duyacağım” dedi. Darbe girişimine karşı Erdoğan'ı desteklediğini ve bu tavrından pişman olmadığını belirtti.