Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de düzenlenen "Rizeli Vatandaşlarla Bayramlaşma" etkinliğine katılarak hem yerel hem de küresel gündeme dair hayati açıklamalarda bulundu.

Hemşehrileriyle bir araya geldiği programda bayramın manevi iklimine vurgu yapan Erdoğan, özellikle İslam dünyasının içinden geçtiği zorlu sürece dikkat çekti. Konuşmasında Gazze’den Pakistan-Afganistan hattına kadar geniş bir coğrafyadaki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bölgesel barışın tesisi noktasında üstlendiği arabulucu ve yapıcı rolün altını çizerek, küresel istikrar için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini ifade etti.

"Mazlum coğrafyaların bayramı hüzünle geçiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın sevincini paylaşırken dünyanın farklı noktalarında devam eden insani dramları unutmadıklarını belirtti. Özellikle Gazze başta olmak üzere, çatışmaların ve acıların gölgesinde bayramı karşılayan tüm mazlum halklara en içten dayanışma dileklerini ileten Erdoğan, bu zorlu imtihan döneminin ancak birlik ve beraberlikle aşılabileceğini vurguladı. Coğrafyamızdaki bu sancılı sürecin umut, sabır ve metanetle geride bırakılacağına olan inancını dile getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi mazlumların yanında durmaya devam edeceğinin mesajını en güçlü şekilde verdi.

"Netanyahu terörü küresel barışı tehdit ediyor"

Bölgesel güvenlik krizlerine de geniş yer ayıran Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun politikalarını sert bir dille eleştirdi. Netanyahu yönetiminin uygulamalarını "terör" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, bu durumun sadece bölgesel değil, küresel barış için de ciddi bir risk teşkil ettiğini savundu. İran merkezli son saldırıların bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Erdoğan, İslam dünyasının engellerle, tertiplerle ve tuzaklarla dolu bir yoldan geçtiğini ifade ederek, bu zorlu labirentten çıkışın ancak stratejik bir akıl ve ortak hareketle mümkün olabileceğini kaydetti.

Türkiye’nin diplomasi trafiği ve kalıcı barış hedefi

Ankara’nın dış politikadaki aktif tutumuna dair somut veriler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve huzur ikliminin yeniden inşası için Türkiye’nin tüm diplomatik imkanlarını seferber ettiğini açıkladı. Özellikle Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilime dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin yürüttüğü yoğun gayretler neticesinde iki ülke arasındaki çatışmaların bayram süresince durdurulması kararının alındığını müjdeledi. Bu geçici sükunetin kalıcı bir barışa evrilmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel krizlerin çözümünde anahtar aktör olma kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.