Gazi Meclis, Orta Doğu’da tırmanan ABD-İsrail ve İran eksenli gerilimin Türkiye üzerindeki olası etkilerini mercek altına almak amacıyla kritik bir mesaiye imza attı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgedeki ateş çemberinin stratejik yansımaları hakkında milletvekillerini detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Devletin zirvesinden çok sayıda ismin katıldığı toplantıda, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve bölgesel barış vizyonu en üst düzeyde ele alındı.

Bir "Sistem bunalımı" dönemi

Oturumun açılış konuşmasında dünyayı bekleyen tehlikelere dikkat çeken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, uluslararası mekanizmaların işlevini yitirdiği ve hukukun yerini kaba kuvvetin aldığı bir dönemden geçildiğini vurguladı. İran’a yönelik son saldırıların bölgedeki hassas dengeleri yerle bir ettiğini belirten Kurtulmuş, yaşanan süreci sadece askeri bir olay olarak değil, kuralsızlığın normalleştiği derin bir "sistem bunalımı" olarak nitelendirdi. Diplomasinin ve egemenlik haklarının aşındığı bu yeni dünya düzeninde, orman kanunlarının belirleyici hale gelmesinin küresel bir felakete kapı araladığını ifade etti.

"Uluslararası kurumlar etkisini tamamen yitirdi"

Mevcut uluslararası sistemin niteliksel ve işleyiş bakımından ağır bir çözülme evresine girdiğini söyleyen Kurtulmuş, kavramların içinin boşaltıldığını ve kuralların sadece "güçlü olmayanlara" işletildiğini dile getirdi. Bu kaotik ortamda bedeli en çok sivillerin ödediğine dikkat çeken Meclis Başkanı; Gazze, İran ve Lübnan’da yaşanan insani dramların birbirinden bağımsız olmadığını kaydetti. Kurtulmuş, Gazze’de toprağa düşen masumlarla diğer bölgelerde hayatını kaybedenler arasındaki acının ortak olduğunu, her birinin aynı hukuk tanımaz zihniyetin kurbanı olduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin vicdani sorumluluğu: Suskunluk zulmü besler

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Gazi Meclis’in böyle kritik bir tarihsel eşikte sessiz kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, milletin ahlaki ve siyasi duruşunun netliğini ifade etti. Zulüm karşısında tarafsızlık maskesi altına sığınan suskunluğun, aslında zalime en konforlu sığınağı sağladığını belirten Kurtulmuş, zalime zalim demenin vicdani bir zorunluluk olduğunu söyledi. Türkiye’nin bölgesel hadiseleri basit güç dengeleri üzerinden değil; insani, hukuki ve adil sonuçlar üzerinden değerlendirerek serinkanlı bir diplomasi yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Terörsüz Türkiye süreci ve milli güvenlik kararlılığı

Bölgedeki her sarsıntının terör örgütleri ve vekalet unsurları tarafından bir fırsata dönüştürülmek istenmesine karşı sert bir uyarıda bulunan Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin bekasına yönelik hiçbir girişime geçit verilmeyeceğini duyurdu. "Terörsüz Türkiye" hedefinden asla taviz verilmeyeceğini belirten Kurtulmuş, bölge halklarını birbirine kırdırmaya yönelik dış destekli planların akamete uğratılacağını ifade etti. Türkiye’nin barış için en ileri çabayı sergilerken, kendi sınır güvenliği ve milletinin huzuru konusunda her türlü kudret ve tecrübeye sahip olduğunu altını çizerek hatırlattı.

Modern zamanların Hitler karanlığı

Bölge ülkelerinin egemenliğinin ihlal edilmesinin küresel bir güven krizine yol açtığını belirten Kurtulmuş, İsrail yönetimindeki Siyonist anlayışın ideolojik fanatizmini eleştirdi. Savaş siyasetine dini ritüellerle destek verilmesinin rasyonaliteyi ve hukuku devre dışı bıraktığını ifade eden Kurtulmuş, Netanyahu yönetiminin dünyayı "ikinci bir Hitler karanlığına" sürüklediğini savundu. Tarihin en ağır hükümleriyle yüzleşmek istemeyenlerin bu barbarca yaklaşımdan derhal vazgeçmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, adaletin ve sağduyunun bölgedeki yegane kurtuluş reçetesi olduğunu vurguladı.

Kapalı oturumda stratejik bilgilendirme ve güvenlik tedbirleri

Meclis Başkanı’nın hitabının ardından, iç tüzük gereği oturumun "kapalı" kısmına geçilerek kamuoyuna kapalı stratejik bilgilendirme süreci başlatıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30’ar dakikalık sunumlarıyla Türkiye’nin savunma ve dış politika stratejilerini milletvekilleriyle paylaştı. Görüşmelerin mahremiyeti gereği Genel Kurul salonu boşaltılarak basın büroları kilitlendi ve sinyal kesici jammer cihazları devreye alınarak en üst düzey güvenlik tedbirleri uygulandı.