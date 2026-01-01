3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta ilk devreyi 36 puanla tamamlayan ve zirvenin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Karşıyaka’da orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Genç oyuncu fazla şans bulamadı

Sezon başında Konyaspor’dan 1 milyon TL bonservis bedeliyle 3 yıllığına kadroya katılan 19 yaşındaki Mehmet Güneş, yeşil-kırmızılı ekipte sınırlı süre alması nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı.

Kritik golle hatırlanacak

10 numara pozisyonunda görev yapan ve kanatlarda da forma giyebilen Mehmet, ilk yarının öne çıkan anlarından birini deplasmanda oynanan Söke 1970 maçında yaşattı. 1-0 kazanılan karşılaşmada 90+8. dakikada gol sevinci yaşayan genç oyuncu, takımına üç puanı getiren isim olmuştu.

İstatistikler konuşuyor

Mehmet Güneş, ilk yarıda 10 maçta forma giyerken yalnızca 4 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıktı ve toplam 355 dakika süre aldı. Bu sınırlı süre, oyuncunun ayrılık kararında etkili oldu.