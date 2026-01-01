Ağır borç yükü, sponsor bulma zorlukları ve kulüp yöneticilerini kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, Karşıyaka’da yönetici bulmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Bu tablo karşısında yeşil-kırmızılı camia, kulübün geleceğini güvence altına almak için divan kurulunu güçlendirme kararı aldı.

113 yıllık çınarda yeni yol haritası hazırlanıyor

İzmir’in 113 yıllık köklü temsilcisi Karşıyaka, Altay ile birlikte hala dernek statüsünde yönetilen iki kulüpten biri olma özelliğini taşıyor.

Bu yapı içinde sportif faaliyetler mevcut yönetim tarafından sürdürülürken, divan kurulunun ise mali destek, tesisleşme ve kurumsallaşma projelerinde daha etkin rol üstlenmesi planlanıyor.

Yeni dönemde divan kurulunun, kulübün orta ve uzun vadeli yol haritasını çizen ana yapı olması hedefleniyor.

Şirketleşme süreci hızlanıyor

Yıllardır gündemde olan şirketleşme konusu, Karşıyaka’da yeni yılda yeniden öncelikli başlık haline geldi.

Yasal mevzuata uygun bir şirketleşme modelini hayata geçirmek isteyen kulüp yönetimi, bu süreçte aidatlarını ödemeyen üyelerin ayıklanması için adımlar atıyor.

Camianın önde gelen isimleri, şirketleşmenin tamamlanması halinde ilk etapta basketbol şubesinin şirket statüsüne geçirilmesini amaçlıyor.

Tüzük kongresi 12 Ocak’ta

Karşıyaka’da köklü değişikliklerin masaya yatırılacağı tüzük kongresi, 12 Ocak’ta yapılacak. Kongrede;

Aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikten çıkarılması,

Üyelik şartlarının yeniden düzenlenmesi,

Tüzüğün ilgili maddelerinin güncellenmesi gibi kritik başlıklar görüşülecek.

Divan kurulu şartı değişiyor

Planlanan tüzük değişiklikleri kapsamında dikkat çeken bir diğer başlık ise divan kurulu üyeliği şartları oldu. Mevcut uygulamada 25 yıl olan divan kurulu üyeliği için gerekli üyelik süresinin, 15 yıla düşürülmesi gündemde. Bu adımla birlikte divan kurulunun daha dinamik ve geniş katılımlı bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Camiaya bilgilendirme yapıldı

Yapılması planlanan tüzük değişiklikleri ve şirketleşme süreciyle ilgili olarak, salı günü Karşıyaka camiasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda hem yasal süreçler hem de kulübün mali ve idari geleceğine ilişkin yol haritası paylaşıldı.