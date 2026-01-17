Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK’yı ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda kalesinde golü görmesine rağmen maçtan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, bu sezon ligdeki dördüncü beraberliğini aldı; daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında eşitliği bozamamıştı.

Takımına puan kazandırdı

Galatasaray’ın golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan 25 yaşındaki oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımına bir puanı getirdi. Barış Alper, böylece bu sezonki gol sayısını 7’ye yükseltti. Bu gollerin 5’i ligde, biri Turkcell Süper Kupa, biri ise Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydedildi.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın tamamında sahada kalarak performansını gösterdi. Bu beraberliğin ardından puanını 43’e çıkaran Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük’ün konuğu olacak.

Taraftardan tepki geldi

Şampiyonluk yarışında önemli iki puan kaybeden sarı-kırmızılı taraftarlar, maç sırasında ve sonrasında yönetimi hedef alan tezahüratlarda bulundu. Tribünler, başkan ve yöneticileri istifaya davet ederken, transfer politikasıyla ilgili eleştirilerini de dile getirdi. Taraftarlar ayrıca maçın ardından futbolcuları tribünlere çağırarak desteklerini göstermeyi sürdürdü.