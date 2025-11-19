Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar Hürriyet Mahallesi’nin en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan 396 sokakta 7 bin 500 ton, 454 sokakta ise bin 500 tonsıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 kilometrelik yol, yenilenen altyapısı ve asfalt kaplamasıyla birlikte daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

“Besim Başkan’a teşekkür ediyoruz”

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Eşim, uzun yıllardır mahallede ciddi sorunlara neden olan yolun yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eşim, “Daha önce yol bozuk ve engebeliydi. Elektrik direkleri yolun ortasındaydı ve bu nedenle ölümlü kazalar yaşandı. Direkler kaldırıldı, asfalt serildi. Mahallem adına Besim Başkan’a ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Evlerimiz toz içindeydi”

Mahalle sakinlerinden Nurhan Akbaş ise yolun önceki durumunun günlük yaşamı zorlaştırdığını söyledi. “Burası toprak yoldu. Evlerimiz, balkonlarımız sürekli toz içindeydi. Yeni asfaltla bu sorun ortadan kalktı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ederiz” dedi.

“Kaliteli bir asfalt atıldı”

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Yumukoğlu da yapılan çalışmanın kalitesine dikkat çekti. Yumukoğlu, “Bu asfalt pahalı ve kaliteli bir asfalt. Emeği geçenlere teşekkür ederim” sözleriyle memnuniyetini paylaştı.