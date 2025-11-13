Kaydedilen sarsıntıların önemli bir bölümü düşük büyüklükte olsa da, deprem sayısındaki bu aşırı yoğunluk uzmanlar tarafından yakından inceleniyor. Sismoloji alanında çalışanlar, bu denli yüksek adetteki mikro ve küçük ölçekli yer sarsıntılarının, bölgedeki aktif fay hatları üzerinde enerji ve stres birikimi yaşandığının potansiyel bir göstergesi olabileceğini belirtiyor. Sındırgı ve yakın çevresinde son dönemde tecrübe edilen bu yer hareketliliği, bölgedeki tektonik yapının hareketli bir evresine girdiğini ortaya koyuyor.

Sarsıntıların büyüklük dağılımı ve dikkat çeken sayılar

Üç aylık zaman diliminde kayıt altına alınan depremlerin büyüklüklerine göre dağılımı, hareketliliğin boyutunu daha somut bir şekilde ifade ediyor. Depremlerin büyük çoğunluğu hissetmesi zor seviyelerdeyken, dikkat çeken sayıda orta büyüklükte sarsıntılar da gerçekleşti.

Kayıtlara geçen deprem sayıları ve büyüklük aralıkları şöyle:

Büyüklük aralığı kaydedilen deprem sayısı

0.0 – 1.0 959

1.0 – 2.0 12 bin 80

2.0 – 3.0 3 bin 304

3.0 – 4.0 578

4.0 – 5.0 78

6.0 – 7.0 2

Özellikle 4.0 ile 5.0 büyüklük aralığında 78 sarsıntının yaşanması, hatta 6.0 ile 7.0 büyüklüğü arasında iki depremin kaydedilmiş olması, bölgedeki sismik aktivitenin ciddiyetini ve bölge halkının deprem bilinci konusunda hazırlıklı olması gerektiğini aynı zamanda bu dikkat çekici rakam, Türkiye genelinde yılda ortalama kaydedilen 25 bin deprem düşünüldüğünde, sarsıntıların Sındırgı ve çevresinde ne denli yoğunlaştığını gösteriyor.