Balıkesir’in Edremit ilçesinde, aralarında husumet (düşmanlık) bulunan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu iki genç yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Silahlı saldırı dandik meydan civarında gerçekleşti

Edinilen ilk bilgilere göre, Edremit'in İbrahimce Mahallesi Dandik Meydanı çevresinde tüfekle yaralanan şahıslar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, M.C. (21) ve E.Y. (29) adındaki iki kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli motosikletle kaçtı, tüfeği geride bıraktı

Yaralı M.C. ve E.Y., polise verdikleri ilk ifadede, kendilerine ateş açan kişinin M.T.O. (23) olduğunu ve saldırının daha önce aralarında yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüpheli M.T.O.'nun olay yerine motosikletle gelerek iki gence tüfekle ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüpheli M.T.O.’nun kullandığı motosikleti ve saldırıda kullanılan tüfeği stadyum yakınlarında terk edilmiş vaziyette buldu. Ekipler, olayın faili M.T.O.'yu yakalamak ve olayın tüm detaylarını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir yakalama operasyonu başlattı.