Son Mühür - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tüketicilere internet üzerinden alışveriş yaparken coğrafi işaretli ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulundu. Ergin, Ayvalık zeytinyağının sadece bir ürün değil, yüzyıllardır süregelen bir yaşam kültürü olduğunu vurguladı.

Gerçek Ayvalık zeytinyağı kullanın

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, internet üzerinden zeytinyağı satın alan tüketicilere coğrafi işaretli ürünleri tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Ergin, “Ayvalık Zeytinyağı, coğrafi bir üründür. En azından tüketicilerimizin, dolandırıcı firmalarca kandırılma olasılıkları azalır” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sağlıklı beslenmenin herkes için öncelik haline geldiğini belirten Ergin, “Çevremizde her türlü tağşişli ürüne rastlamak mümkün. Bugün tüm otoriteler zeytinyağıyla beslenmenin en sağlıklı beslenme şekli olduğunu söylüyor. Gerçekten sağlıklı beslenmek isteyenlerin hakiki zeytinyağına ulaşması gerekiyor. Tavsiyemiz, gerçek Ayvalık zeytinyağlarını kullanarak yaşam kalitelerini artırmalarıdır” dedi.

Ayvalık bir gastronomi şehridir

Ayvalık zeytinyağının kısa sürede AB coğrafi işareti tesciline kavuşmasını beklediklerini dile getiren Ergin, “Ayvalıklı sanayiciler ve butik üreticilerimizin ürünleri de Avrupa’daki market raflarında yerini alacaktır. Özellikle Ayvalık Ticaret Odası bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor. Biz de Ayvalık Belediyesi olarak zeytinyağının yanı sıra gastronomi değerlerimizin tescillenmesi için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak beş yıldır Ayvalık mutfağı ve gastronomi kültürünün hak ettiği noktaya ulaşması için çalıştıklarını belirten Ergin, “Her defasında vurguladığımız gibi, Ayvalık bir gastronomi şehridir. Bunun en önemli unsuru zeytinyağıdır. Zeytinyağının yanı sıra deniz ürünleri ve ot çeşitleri de bu kültürün ayrılmaz parçalarıdır” dedi.

Ayvalık’ta zeytinyağı bir yaşam biçimi

Zeytinyağının Ayvalık için yalnızca bir ekonomik değer değil, bir yaşam biçimi olduğunu belirten Başkan Ergin, “Biz Ayvalıklılar kahvaltılarımızda, yemeklerimizde mutlaka zeytinyağı kullanırız. Soframızda ekmeğimizi banabileceğimiz bir zeytinyağı tabağı olmazsa bir eksiklik hissederiz. Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgemizde soluduğumuz hava bile farklı ve sağlıklıdır” dedi.

Çocukluk yıllarını anımsatan Ergin, “Zeytinyağı fabrikalarının o mis gibi kokusuyla büyüdük. Bugün o kokuyu duyanlar şaşırabilir ama biz o kokularla büyümüş insanlarız. Bu nedenle zeytinyağı, Ayvalık için sadece katma değerli bir ürün değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bir yaşam biçimidir” ifadelerini kullandı.