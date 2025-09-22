Son Mühür/Merve Turan- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı sosyal medya paylaşımlarında, depremzedelere konteyner verilmediği iddiaları yer aldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve yanlış bilgilendirme içerdiğini açıkladı.

DMM’nin açıklamasına göre konteyner çalışmaları

DMM, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye toplam 320 konteyner sevk edildiğini ve bunlardan 263’ünün kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

Sındırgı ve Bigadiç ilçelerine 242 yaşam konteyneri ile 13 çalışma konteyneri yerleştirildiği, ihtiyaç doğrultusunda ilave konteynerlerin dağıtımına devam edildiği aktarıldı. Kurulan konteynerlerin, depremzedelerin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatıldığı ifade edildi.

Mali yardımlar ve destekler

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Balıkesir’e 50 milyon TL, Manisa’ya ise 10 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Açıklamaya göre, hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin TL arasında ödemeler yapılırken, Sındırgı Kaymakamlığı’na barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon TL aktarılmıştır.

Yetkililerden kamuoyu uyarısı

DMM, kamuoyunun resmi açıklamalara itibar etmesini ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesini özellikle vurguladı.