Antalya'nın Demre ilçesinde yer alan sebze ve meyve toptancı halinde, öğleden sonra bir patlama meydana geldi. Olay, saat 15.00 civarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir işletmede gerçekleşti. Patlama sesinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara hızla ilk müdahaleyi yaparak onları ambulanslarla en yakın hastaneye sevk etti. Yaralıların durumuna ilişkin kesin bir bilgi henüz paylaşılmazken, patlamanın yaşandığı iş yerinde ve çevredeki bazı araçlarda ciddi hasar oluştuğu görüldü. Güvenlik güçleri, patlamanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.

"Bir kişinin öldüğü bilgisi geldi ancak net değil"

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Antalya Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayın yeni gerçekleştiğini söyledi. Akcan, edindiği ilk bilgilere göre bir kişinin hayatını kaybettiği yönünde duyumlar aldığını ancak bu bilginin henüz netleşmediğini belirtti. Akcan, hal yöneticileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Yetkililer, patlamanın kesin nedenini ve can kaybı ya da yaralı sayısının netliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyuna, resmi makamlarca yapılacak açıklamaların takip edilmesi çağrısı yapıldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.